WP: новый президент Мексики непредсказуем для ведения торговых сделок с США

Издание отмечает, что на протяжении десятилетий международные нефтяные компании настаивали на том, чтобы Мексика открыла свою нефтяную промышленность для инвестиций из-за рубежа.

Отмечается, что правительство заключило 107 контрактов по разработке нефтяных месторождений с почти 80 компаниями. Туда вошли такие крупные компании-гиганты из США, как ExxonMobil и Chevron. Однако новый президент Мексики Лопес Обрадор остался скептиком, на протяжении многих лет он стремился защитить монополию мексиканской нефтяной компании Pemex, утверждая, что государственная компания лучше всего защитит интересы Мексики. WP отмечает, что для нового главы государства это будет трудный выбор.

По словам экспертом, если Лопес все-таки откажется от инициативы открыть нефтяную промышленность страны для зарубежных компаний, то он рискует «перевернуть» экономический прогресс, после чего последует заморозка иностранных инвестиций в Мексике.

Ранее сообщалось, что кандидат левой коалиции «Вместе сотворим историю» Андрес Мануэль Лопес Обрадор стал лидером на президентских выборах в Мексике.