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Однопартийцы объявили бойкот Коми
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С Коми, уволенным Трампом, перестали разговаривать однопартийцы 

РИА Новости 1 июля 2018
Фото: © AFP 2018 / Nicholas Kamm
Уволенный президентом США Дональдом Трампом директор ФБР Джеймс Коми признался, что большинство его коллег из Республиканской партии перестали с ним разговаривать, сообщает издание Hill.
Трамп уволил Коми вскоре после прихода к власти, мотивировав это многочисленными нарушениями при проведении расследования против кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Сам Коми воспринял итоги доклада стоически, заявив, что изложенные выводы "разумны", но он все равно не со всем согласен.
"Большинство республиканцев со мной больше не разговаривают", — заявил Коми во время фестиваля идей в Аспене, штат Колорадо. "Я преуспел в том, чтобы разозлить всех", — добавил экс-глава ФБР.
Доклад министерства юстиции США раскритиковал Коми за то, как он вел расследование по делу экс-госсекретаря Хиллари Клинтон в ходе предвыборной кампании. Коми нарушил субординацию в структуре минюста, самостоятельно прекратив расследование против Клинтон, и допустил "просчет", возобновив расследование за несколько дней до выборов, говорится в докладе. Однако политической предвзятости в действиях Коми обнаружено не было.
Клинтон в бытность госсекретарем в 2009-2013 годах вела служебную переписку через личный почтовый сервер. ФБР в 2015-2016 годах проводило в связи с этим расследование на предмет возможной утечки секретной информации. По итогам проверки ФБР не нашло в действиях Клинтон состава преступления. Новости о приостановке, возобновлении и повторной приостановке расследования против Клинтон оказали большое влияние на популярность Клинтон в преддверии президентских выборов-2016, которые экс-госсекретарь проиграла Дональду Трампу.
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