Разделяй, а там увидим. Зачем Трамп раскалывает Европу

Послания с угрозами

Два неназванных европейских чиновника рассказали журналистам The Washington Post , что в апреле при личной встрече американский президент вдруг спросил французского: "А почему бы вам не покинуть ЕС?" И добавил: тогда он предложит двустороннюю торговую сделку на лучших условиях, чем у Евросоюза. Что характерно, Белый дом эту информацию не опроверг, хотя и отказался комментировать.

Это не единственная утечка, свидетельствующая о пренебрежительном отношении нынешнего президента США к общеевропейским институтам. К примеру, на минувшей неделе, выступая на митинге в Северной Дакоте, Трамп заявил, что "Европейский союз, разумеется, был создан для того, чтобы пользоваться казной США". А еще раньше, на саммите G7, он якобы скаламбурил: "НАТО так же плоха, как NAFTA", — имея в виду Североамериканское соглашение о свободной торговле, "подвешенное" после того, как Трамп потребовал радикального пересмотра условий.

Отношения с НАТО складываются не лучше. Другое американское издание, журнал Foreign Policy , поделилось с читателями опасениями стран — членов альянса перед саммитом, намеченным на 11-12 июля. Мол, Трампу уже удалось испортить встречу "семерки" одним "хамским твитом", в котором глава Белого дома потребовал вернуть в клуб Россию . На сей раз вместо твитов он разослал письма.

Саммит G7 в Квебеке

Члены НАТО, не выполняющие обязательств по формированию военного бюджета в размере двух процентов ВВП, получили раздраженные послания Трампа, где он прямо заявляет: "Все труднее объяснять гражданам Америки, почему некоторые страны не разделяют принципы коллективной безопасности". По словам неназванных чиновников, на которых ссылается издание, наиболее резок американский президент был с Германией

"Саммит без новостей станет хорошим саммитом", — заметил по этому поводу высокопоставленный европейский дипломат.

Тревоги еврочиновникам добавляет пикантная деталь: через три дня после завершения мероприятия в Брюсселе пройдут первые полноформатные официальные переговоры Дональда Трампа с Владимиром Путиным . Саммит состоится в Хельсинки

Развал или "перезагрузка"?

В недавнем интервью госсекретарь США Майк Помпео заверил, что американский президент вовсе не старается демонтировать либеральный мировой порядок, а лишь стремится "перезагрузить" его. По его словам, Трамп сознательно провоцирует союзников, чтобы заставить их согласиться на реформы, предлагаемые Вашингтоном.

Помощник госсекретаря Весс Митчелл, выступая в Брюсселе, назвал подход Трампа "стратегическим обновлением", в результате которого европейский трансатлантический альянс окрепнет для предстоящего соперничества с Россией и Китаем . Надо лишь преодолеть разногласия, а их, опять-таки из-за политики Трампа, все больше: это выход США из Транстихоокеанского партнерства, из ядерной сделки с Ираном , введение Вашингтоном повышенных импортных пошлин на сталь и алюминий.

Иранские парламентарии поджигают флаг США и копию договора по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в Тегеране

"Трамп ставит перед собой задачу перестройки всей системы отношений внутри западного мира, созданной еще в период холодной войны. Эта система сегодня явно зашла в тупик. Западный мир перестал отвечать американским интересам, и Трамп сейчас делает все, чтобы и Евросоюз, и НАТО, и все другие общеевропейские институты им соответствовали", — объясняет РИА Новости директор Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев.

По его словам, Трамп вовсе не хочет развалить Евросоюз — просто ЕС ему не нужен, пока не приносит пользу США. В этом, собственно, и состоит вся его политика. С такой точкой зрения согласен и генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов , считающий, что в европейской политике Трампа вообще нет никакой долговременной стратегии — речь идет лишь о конкретных тактических шагах.

К примеру, торговая война пошлин, которую развязал глава Белого дома, гораздо менее опасна для него, если вместо консолидированного общеевропейского ответа он будет иметь дело с разрозненными и несогласованными действиями множества государств. Впрочем, убежден Кортунов, Европа раз за разом демонстрирует, что и объединенная она все равно не в силах сопротивляться политике Трампа.