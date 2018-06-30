Трамп вновь призвал к депортации мигрантов

Трамп вновь призвал к депортации незаконных мигрантов без суда

Президент США Дональд Трамп на фоне массовых протестов вновь призвал к депортации незаконных мигрантов без суда и назвал американские законы, которые требуют судебного решения для выдворения иностранцев, "самыми глупыми в мире".

"Когда люди приезжают в нашу страну незаконно, мы должны немедленно выпроваживать их обратно без того, чтобы проходить через многие годы юридического маневрирования. Наши законы самые глупые где бы то ни было в мире", — написал Трамп в Twitter.

When people come into our Country illegally, we must IMMEDIATELY escort them back out without going through years of legal maneuvering. Our laws are the dumbest anywhere in the world. Republicans want Strong Borders and no Crime. Dems want Open Borders and are weak on Crime!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 30, 2018

Президент США сделал это заявление на фоне протестов, которые прошли в более чем 700 городах США в субботу. Протестующие были возмущены практикой разлучения семей на границе, которую Трамп отменил на прошлой неделе. Они также требовали юридической защиты мигрантов.