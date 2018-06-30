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Трамп вновь призвал к депортации мигрантов
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Трамп вновь призвал к депортации незаконных мигрантов без суда 

РИА Новости 30 июня 2018
Фото: AFP 2018 / Nicholas Kamm
Президент США Дональд Трамп на фоне массовых протестов вновь призвал к депортации незаконных мигрантов без суда и назвал американские законы, которые требуют судебного решения для выдворения иностранцев, "самыми глупыми в мире".
"Когда люди приезжают в нашу страну незаконно, мы должны немедленно выпроваживать их обратно без того, чтобы проходить через многие годы юридического маневрирования. Наши законы самые глупые где бы то ни было в мире", — написал Трамп в Twitter.
Президент США сделал это заявление на фоне протестов, которые прошли в более чем 700 городах США в субботу. Протестующие были возмущены практикой разлучения семей на границе, которую Трамп отменил на прошлой неделе. Они также требовали юридической защиты мигрантов.
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