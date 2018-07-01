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Трамп пообещал второй этап налоговой реформы
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Трамп пообещал второй этап налоговой реформы 

РИА Новости 1 июля 2018
Фото: © AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп заявил, что второй этап налоговой реформы будет проведен до октября.
"Будет вторая фаза. Мы будем это делать в октябре, возможно, несколько раньше", — ответил Трамп в эфире Fox News на вопрос о возможном новом снижении налогов.
Он упомянул о том, что рассматривает дальнейшее снижение налога на прибыль корпораций. По мнению Трампа, средства, которые будут сэкономлены таким образом, будут равносильны "помощи среднему классу".
В 2017 году Трамп добился от конгресса резкого снижения налога на прибыль корпораций с максимального показателя в 35% до 21%. Также были понижены налоги для ряда категорий населения.
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