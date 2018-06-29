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Трамп поможет Турции в вопросе поставок F-35
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Трамп пообещал Турции предпринять шаги в вопросе поставок F-35 

ТАСС 29 июня 2018
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп понимает важность отношений с Анкарой и пообещал Турции предпринять необходимые шаги в вопросах поставок американских истребителей пятого поколения F-35. Об этом заявил в пятницу в эфире телеканала NTV министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
"Необходимо вести диалог не политическим языком, а юридическим. Предпринимаемые Конгрессом США шаги по теме F-35 нас безусловно беспокоят. Трамп сказал, что предпримет необходимые шаги. Только Трамп придает Турции значение и хочет улучшить отношения с нами", — отметил он.
Турция заказала у США к настоящему времени 30 самолетов F-35 из возможных 100. F-35 — это многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии stealth и способная нести ядерные боезаряды. Вместе с США в проекте ее создания принимают участие восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Кроме того, эти самолеты покупают Израиль и Япония.
Между тем помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл предупредил 26 июня, что приобретение Турцией С-400 приведет к применению Вашингтоном санкций в отношении Анкары и качественному изменению двусторонних отношений. Кроме того, как подчеркнул Митчелл, США могут отказаться от передачи Турции приобретенных ею F-35. С-400 "Триумф" — это ЗРС большой и средней дальности. Она предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки (в том числе летательных аппаратов, выполненных по технологии stealth), а также любых других воздушных целей.
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