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В редакции американского издания произошла стрельба
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В редакции американского издания произошла стрельба 

Рамблер 47 минут назад
Фото: АР
В редакции американского издания Capital Gazette в американском Аннаполисе (штат Мэриленд) произошла стрельба, передает The Baltimore Sun, которой принадлежит издание.
В редакцию газеты ворвался неизвестный мужчина и открыл стрельбу по сотрудникам. По предварительным данным, погибли четыре человека, 20 пострадали.
Преступник был задержан неподалеку от здания. Место происшествия оцеплено полицией.
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