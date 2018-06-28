В редакции американского издания произошла стрельба

В редакции американского издания Capital Gazette в американском Аннаполисе (штат Мэриленд) произошла стрельба, передает The Baltimore Sun, которой принадлежит издание.

В редакцию газеты ворвался неизвестный мужчина и открыл стрельбу по сотрудникам. По предварительным данным, погибли четыре человека, 20 пострадали.

BPD at @baltimoresun for precautionary sweep in light of Capital-Gazette incident pic.twitter.com/ZduDQAcoDS— Justin Fenton (@justin_fenton) 28 июня 2018 г.

Преступник был задержан неподалеку от здания. Место происшествия оцеплено полицией.