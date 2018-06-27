Четыре признака указывают на крах США

Четыре признака, которые привели к распаду СССР, указывают на крах США

Сегодняшнее противостояние Запада и Востока должно рассматриваться через призму нынешнего краха США . В своей статье Дмитрий Орлов перечисляет признаки, указывающие на то, что этот крах — не фантазия сторонников и поклонников России , а ощутимая реальность, которая уже произошла во время распада СССР, и которая повторяется сегодня.

Такой подход важен для понимания решений США и действий России, а также значения пропаганды для поддержания имиджа империи, чьи дни сочтены. Поэтому я хочу предложить эту статью вниманию франкоязычной аудитории.

Если задуматься о развивающемся на данный момент коллапсу американской империи, то крах СССР, который произошел почти три десятилетия тому назад, является неисчерпаемым источником примеров и аналогий. Некоторые события, произошедшие во время развала СССР, могут служить точкой отчета, когда мы говорим о США, позволяя нам лучше угадать события, которые могут внезапно перерасти в постепенный и резкий крах.

Когда произошел распад СССР, у всех была одинаковая реакция: «Кто мог знать»? Ну, а я это знал. Я очень хорошо помню разговор с одним врачом, который вырезал мне аппендицит, летом 1990 года. Он спросил меня, что будет с советскими республиками, особенно с Арменией . Я ответил ему, что они станут независимыми менее, чем через год.

Он был потрясен. Я был в отпуске несколько месяцев. И думаю, что могу говорить о крахе США с такой же степенью точности.

Наверное, я оказался в нужное время и в нужном месте, и мне захотелось понять, как я смог так точно все предугадать. В то время я занимался измерительной электроникой и сбором данных для экспериментов по физике высоких энергий, а не советологией. Лето перед распадом Советского Союза я провел в Ленинграде , где я вырос, и имел очень хорошее представление о том, что происходит в СССР.

В это время толпа профессиональных российских экспертов, работающих в различных правительственных учреждениях в Вашингтоне, фондах и университетах США, понятия не имели, чего ожидать.

Я подозреваю, что существует определенный алгоритм: если ваша карьера зависит от дальнейшего существования X, и если этот X вот-вот перестанет существовать, то вам не очень то захочется точно предсказать это событие. И наоборот, если бы вы могли точно предсказать неожиданное прекращение существования X, тогда вы были бы достаточно умны, чтобы заранее поменять сферу деятельности, потому что вы больше не будете экспертом по вопросу X, и ваше мнение будет проигнорировано. Люди подумают, что вас уволили с прекрасной работы, и теперь вы озлоблены и необъективны.

Сейчас я наблюдаю за тем же феноменом среди российских экспертов в США: они не могут представить себе, что те явления, которые они изучали всю жизнь, исчезают, становятся незначительными. Или, может быть, представляют но, осознавая это, боятся, что их больше не пригласят на ток-шоу.

Я думаю, что поскольку экспертное мнение — это, когда ты знаешь много о немногом, то есть знаешь все ни о чем — а этого не существует в природе, — то это его логическое завершение. Неважно. Но я думаю, что мы, неспециалисты, имеющие опыт распада СССР, будем более подготовлены к этому краху, лучше, чем американцы.

И это не вопрос образования: те, кто точно предвидит развитие событий, могут успеть не попасть в мясорубку, в то время, как и остальные не бродят в наркотическом тумане, а материалы о массовых расстрелах и других из ряда вон выходящих событий по-прежнему считаются достойными публиковаться в газетах.

Этот опыт позволяет нам определить некоторые предпосылки, появившиеся в то время и появляющиеся сегодня. Сейчас я хочу поговорить о четырех из них:

1. Потеря союзников

2. Вражда затихает

3. Идеология становится неактуальной

4. Военное положение ослабевает

Все эти признаки краха США уже проявляются. Как и в случае распада СССР, для каждой из этих тенденций существует определенный период инкубации, который может длиться год или два, в течение которых ничего особенного не происходит, но когда процесс заканчивается, то все сразу и на всех направлениях начинает меняться.

1. Альянсы

Украиной. После распада СССР старые дружеские отношения постепенно ухудшались, а затем переросли во вражду. До распада железный занавес простирался между Восточной и Западной Европой. Три десятилетия спустя, он простирается между Россией и странами Балтии, Польшей

Хотя в послевоенный период страны Варшавского договора получили много преимуществ от своей связи с Россией и от ее промышленной мощи, их присоединение к советскому лагерю становилось все большим препятствием для движения вперед, мешая их интеграции с более процветающими и стабильными западными странами и остальным миром.

То же самое сейчас происходит в отношениях США с ЕС . В их сотрудничестве уже появились признаки напряженности, поскольку Вашингтон пытается помешать интеграции Европы с остальной частью Евразии. Особую угрозу представляют односторонние экономические санкции в целях тщетной попытки блокировать строительство российских трубопроводов в Европе и заставить европейцев покупать дорогой американский сжиженный природный газ. Эти действия продемонстрировали, что отношения больше не являются взаимовыгодными. И поскольку Великобритания отделяется от Европы и сближается с США, постепенно на горизонте появляется новый железный занавес, но на этот раз он будет разделять англоязычный мир и Евразию.

Похожие события развиваются и на востоке, затрагивая Южную Корею Японию . Резкая разница между высказываниями Трампа в Твиттере и примирительной риторикой о Северной Корее продемонстрировала отсутствие гарантий безопасности США. Обе страны теперь понимают необходимость принятия своих собственных мер безопасности и подтверждения своего военного суверенитета. Пока что для США такая непоследовательность действий — это всего лишь промежуточный пункт на пути к потере влияния.

2. Вражда

На протяжении всей холодной войны США были заклятым врагом СССР, и любые попытки Вашингтона давать советы или диктовать свои условия были встречены громкой, идеологически подкованной критикой Москвы : империалистический агрессор вернулся, не обращайте внимания. Этот морализаторский тон очень хорошо работал в течение удивительно долгого периода времени и продолжал действовать, пока Советский Союз добивался впечатляющих успехов в космосе, в технологиях, в науке и медицине, в международных гуманитарных проектах, но, с наступлением эпохи застоя это превратилось в бессмыслицу.

После распада СССР у страны пропал иммунитет против американской заразы. Со всех сторон слетелись западные «эксперты» и «советники» и стали предлагали «реформы», такие как раздел СССР на 15 отдельных стран (миллионы людей попали в ловушку на неправильной стороне вновь придуманной границы); шоковую терапию, которая обрушилась почти на все население России; приватизацию, из-за которой основные государственные активы перешли в руки олигархов, в основном евреев; и другие проекты, направленные на уничтожение России и ее населения.

И вполне возможно, что они добились бы своего, если бы их вовремя не остановили.

Точно так же Вашингтон считал СССР своим заклятым врагом. После его исчезновения возникла небольшая путаница. Пентагон попытался говорить о «русской мафии» как о серьезной угрозе всему миру, но это выглядело смешно. Потом, взорвав небоскребы в Нью-Йорке , возможно, при помощи небольших ядерных зарядов в фундаменте здания (эти планы были в архиве), они с радостью приняли концепцию «войны с терроризмом» и начали бомбардировки стран, у которых раньше не было проблем с терроризмом, но после этого они появились.

После того, как этот топорный план сработал, Вашингтон возобновил нападки на Россию.

Но сейчас в Вашингтоне витает запах неудачи. Клеветническая кампания против России трещит по швам. Между тем, Трамп продолжает распространять слухи о том, что необходимо сближаться с Россией и что встреча между лидерами двух стран должна состояться. Трамп также заимствует у России несколько приемов: так же, как Россия отреагировала на западные санкции контрсанкциями, Трамп отвечает на западные пошлины встречными пошлинами. Мы должны быть готовы к тому, что враждебный настрой США по отношению к России исчезнет незадолго до того, как проблема отношения США к России (и многое другое) станет несущественной.

Мы должны быть готовы к тому, что после того, как система добычи сланцевого газа рухнет, США будут зависеть от российской нефти и сжиженного природного газа и будут вынуждены платить золотом. Эта система включает в себя две фазы горения: первая сжигает деньги, заимствованные для добычи нефти и газа, вторая — сами нефть и газ.

Другие враждебные шаги тоже становятся все тише. Трамп подписал очень интересный документ с лидером Северной Кореи. Соглашение, если это можно так назвать, является молчаливым актом капитуляции. Он был организован Россией и Китаем . Это подтверждает то, что Северная Корея и Южная Корея уже договорились о возможной денуклеаризации Корейского полуострова.

Так же, как Горбачев согласился на воссоединение Германии и вывод советских войск из Восточной Германии, Трамп готов принять воссоединение Кореи и вывести американские войска из Южной Кореи. Так же, как падение Берлинской стены ознаменовало конец советского империализма, упразднение корейской демилитаризованной зоны будет означать конец американского империализма.

3. Идеология

Несмотря на то, что в США никогда не было ничего подобного, как жесткие коммунистические догмы СССР, их смесь пропаганды демократии, капитализма невмешательства, свободной торговли и военного господства имели одно время огромное влияние. Когда США перестали быть крупнейшей индустриальной державой, уступив сначала Германии и Японии, а затем и Китаю, они накопили огромный внешний долг, изымая и расходуя мировые запасы и защищая доллар под угрозой насилия. Через некоторое время стало понятно, что американские солдаты должны заплатить своей кровью за исключительное право на печатание денег.

США считали и позиционировали себя незаменимыми, способными контролировать и диктовать свои условия всей планете, терроризируя или блокируя страны в зависимости от своих потребностей. Сегодня все эти идеологические уловки не работают.

Продемократическая риторика до сих пор широко распространяется политическими СМИ, но на практике США больше не являются демократической страной. Они стали раем для лоббистов, в котором те больше не занимаются лоббированием. Они обосновались в Конгрессе и разрабатывают огромное количество законов для обслуживания частных интересов корпораций и олигархов. Вы больше не найдете американского стремления к демократии ни в поддержке диктатур по всему миру, ни в растущей тенденции объявлять и применять экстерриториальные законы без согласия международного сообщества.

На место капитализма невмешательства пришло кумовство, взращенное элитами Вашингтона и Уолл-стрита. Частные предприятия больше не свободны, а принадлежат кучке компаний— гигантов, в то время как около трети рабочего населения США работают в государственном секторе. Министерство обороны США является крупнейшим работодателем в стране и во всем мире. Около 100 миллионов трудоспособных американцев не работают. Большинство из них работает в сфере услуг, не создавая ничего для длительного использования.

Растет количество людей, у которых нет постоянной работы, а соответственно и стабильного заработка.

Вся система держится на долге, включая компании, производящие топливо, например, по добыче сланцевого газа. Ни один здравомыслящий человек, если его попросят дать реалистичное описание капитализма, не сможет описать эту разрушенную систему.

До недавнего времени обсуждалось соглашение о свободной торговле, хотя на деле она так и не была реализована. Беспрепятственная торговля на больших расстояниях является непременным условием всех империй, включая американскую. В прошлом военные корабли и угроза оккупации использовались для того, чтобы заставить страны, такие как Япония, присоединиться к международной торговле.

Еще совсем недавно администрация Обамы предпринимала очень активные попытки принудить к различным трансокеанским партнерствам, но ни одна из них не увенчалась успехом. И теперь Трамп начал разрушать свободную торговлю при помощи санкций и пошлин, пытаясь таким ошибочным способом возродить утраченное величие Америки. По ходу дела санкции на использование доллара США в международной торговле, особенно с такими крупными странами-экспортерами энергоресурсов, как Иран Венесуэла , ускоряют процесс свержения доллара как мировой резервной валюты, тем самым подрывая исключительное право на бесконечное печатание американской валюты.

4. Милитаризм

Развал СССР был в некоторой степени предопределен выводом советских войск из Афганистана . До этого еще можно было говорить об «интернациональном долге» Красной Армии (так в тексте — прим. ред.) сделать мир безопасным для развития социализма. После этого сама концепция военного господства перестала существовать, а вторжения в другие страны, как в Венгрию в 1956 году и в Чехословакию в 1968 году, которые тогда еще были возможны, теперь уже были немыслимы. Когда Восточная Европа восстала в 1989 году, советская военная империя просто исчезла, бросив свои военные базы и технику.

США по-прежнему способны причинить зло, но уже очевидно, что их военное господство на всей планете невозможно. Вооруженные силы США по-прежнему огромны, но они ослаблены. Они больше не в состоянии развернуть сухопутные войска в любом количестве и ограничиваются воздушной бомбардировкой, обучением и вооружением «умеренных террористов» и наемников, а также бесполезными учениями в океанах.

Ни одна из недавних военных авантюр не привела к чему-то, что напоминало бы мир в том виде, как себе это изначально представляли американцы: Афганистан превратился в рассадник терроризма и завод по производству героина; Ирак прибрали к рукам шииты, чье влияние простирается теперь от Индийского океана до Средиземного моря.

По миру еще разбросаны военные базы США. Они должны были стать оружием распространения американской власти по всему земному шару, но большинство из них были нейтрализованы появлением нового высокоточного оружия большого радиуса действия, мощных технологий противовоздушной обороны и средствами ведения радиоэлектронной войны. Эти многочисленные базы бесполезны, дороги в обслуживании и находятся в местах, которые трудно защитить, но легко атаковать потенциальным противникам.

Их можно использовать только для того, чтобы изображать боевые действия, для бесконечных военных учений, например, в странах Балтии, на российской границе или в Южной Корее. Эти учения должны быть источником провокаций, но на деле, они представляют собой образец бесполезности, потому что нападение на Россию или Северную Корею стало бы самоубийственным шагом. Речь идет об учениях по укреплению доверия, и их растущая интенсивность свидетельствует о ярко выраженном и растущем дефиците того самого доверия.

США никогда не устанут говорить о своем огромном военном бюджете, но они почти всегда избегают упоминать о том, что США получают за единицу оружия в десять раз меньше денег, чем, скажем, Россия. Речь идет о раздутой и неэффективной системе вымогательства денег, которая тратит деньги впустую — ненасытная утроба, жаждущая все больше государственных денег.

Сколько бы денег не было потрачено, США никогда не решат фундаментальную проблему неспособности вступить в войну против адекватно вооруженного противника, не подвергая себя риску потерь. США по-прежнему ненавидят во всем мире, но все меньше и меньше боятся: роковая тенденция для империи. Но Америка довольно успешно военизировала свои местные полицейские службы, так что, когда придет время, она будет готова пойти на войну против самой себя.

Этот анализ можно рассматривать как историческое исследование, не связанное с практическими и повседневными рассуждениями. Но я думаю, что оно все же имеет прикладную ценность. Если бы граждане СССР заранее знали, что с ними произойдет в 1990 году (так в тексте — прим. ред.), они бы вели себя совсем по-другому, и можно было бы избежать многих личных трагедий.

Можно извлечь для себя полезную информацию, чтобы избежать коллапса и наихудшего сценария развития событий, который станет, когда коллапс ускорится, вашей самой важной заботой. Вы можете убежать в более безопасное место или выживать там, где вы остались. Вы можете по своим собственным признакам предугадать коллапс и сделать собственный анализ вместо того, чтобы полагаться на мой.

Но, пережив один крах империи, я по поводу другого краха, конечно, не рекомендовал бы ничего не делать и лишь надеяться на лучшее.