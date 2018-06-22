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В США назвали роковую ошибку в отношении России
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National Interest назвал роковую ошибку политики США в отношении России 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: AP Photo / J. David Ake
Расширение НАТО на Восток стало "самой роковой ошибкой американской политики за весь период после холодной войны". Такое мнение на страницах журнала The National Interest высказал редактор военного раздела издания Дейв Маджумдар.
По его словам, экспансионистская политика альянса значительно ухудшила отношение Москвы и Вашингтона. Расширение НАТО посеяло "семена вражды" между русскими и американцами, считает Маджумдар.
Действия альянса способствовали появлению "антизападных тенденций в российском обществе" и возродили "дух холодной войны", указывает журналист.
"Белому дому удалось расширить НАТО, однако он не сумел интегрировать Россию в новую структуру трансатлантической безопасности", — подчеркивает Маджумдар.
Экспансия альянса при Билле Клинтоне "заложила основы для конфронтации с Москвой", а действия НАТО во время президентства Джорджа Буша-младшего "опустили двусторонние отношения до самого низкого уровня за период после холодной войны", отмечает автор статьи.
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