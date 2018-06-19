США намерены выйти из совета ООН

СМИ сообщили о намерении США объявить о выходе из Совета ООН по правам человека

Администрация американского президента Дональда Трампа намерена объявить о выходе из Совета ООН по правам человека.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, соответствующее заявление будет сделано во вторник, 19 июня, в 17:00 по местному времени.