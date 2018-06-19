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США намерены выйти из совета ООН
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СМИ сообщили о намерении США объявить о выходе из Совета ООН по правам человека 

RT на русском 1 час назад
Администрация американского президента Дональда Трампа намерена объявить о выходе из Совета ООН по правам человека.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
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По данным агентства, соответствующее заявление будет сделано во вторник, 19 июня, в 17:00 по местному времени.
Как отмечается, США неоднократно подвергали критике СПЧ ООН. В частности, в сентябре прошлого года вице-президент США Майк Пенс заявил, что Совет по правам человека ООН превратился в «форум для антисемитизма и борьбы с Израилем».
RT на русском: последние новости
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