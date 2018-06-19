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Обама надумал вернуться в политику
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Обама надумал вернуться в политику 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Бывший президент США Барак Обама может вернуться в политику и вновь выступить за Демократическую партию на следующих президентских выборах в 2020 году. Об этом сообщает журнал Vanity fair.
Отмечается, что в последние несколько месяцев бывший хозяин Белого дома провел встречи с девятью высокопоставленными представителями Демократической партии, в том числе с мэрами Нью-Орлеана, Лос-Анджелеса и Саут-Бенда, а также с одним из двух главных претендентов на роль кандидата от Демократической партии на президентских выборах в США в 2016 году Берни Сандерсом.
Переговоры с каждым из политиков продолжалась более часа.
По сведениям издания, политическую активность Обамы уже заметили в Конгрессе, отмечает Politico. Сам бывший глава государства пока никак не прокомментировал ситуацию.
Источники сообщили изданию, что на собраниях Обама давал советы, наставления, делился своими мыслями о кампании, а также рассуждал о будущем партии.
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