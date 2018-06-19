Обама надумал вернуться в политику

Отмечается, что в последние несколько месяцев бывший хозяин Белого дома провел встречи с девятью высокопоставленными представителями Демократической партии, в том числе с мэрами Нью-Орлеана, Лос-Анджелеса Саут-Бенда , а также с одним из двух главных претендентов на роль кандидата от Демократической партии на президентских выборах в США в 2016 году Берни Сандерсом.

Переговоры с каждым из политиков продолжалась более часа.

По сведениям издания, политическую активность Обамы уже заметили в Конгрессе, отмечает Politico. Сам бывший глава государства пока никак не прокомментировал ситуацию.

Источники сообщили изданию, что на собраниях Обама давал советы, наставления, делился своими мыслями о кампании, а также рассуждал о будущем партии.