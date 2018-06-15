Первый арест по «российскому делу» в США

Экс-глава избирательного штаба Дональда Трампа 69-летний Пол Манафорт взят под арест. До этого ему было позволено перемещаться с электронным браслетом, по которому правоохранители отслеживали его местоположение.

Причиной решения об аресте стали обвинения со стороны спецпрокурора Роберта Мюллера в том, что Манафорт якобы предпринимал попытки оказать влияние на потенциальных свидетелей по своему делу до начала суда. Прямо в зале суда на экс-главу штаба Трампа надели наручники.

Почему Манафорта отправили в камеру предварительного заключения и какие могут быть последствия?

«Может быть, это стремление оказать на него давление, потому что у него хорошие юристы, и сам Пол Манафорт не лыком шит. Я думаю, что особо серьезных доказательств его вины нет. Это один из элементов давления, чтобы хотя бы что-то из него выжать. Но я думаю, так и так будет обвинительный приговор, просто в какой форме и чем он будет угрожать Манафорту — штрафом или тюремным заключением, уже зависит от интерпретации тяжести совершенного проступка. Но ему ведь налоговые дела инкриминируют, что он не заявлял доходы, которые получал от своей консалтинговой деятельности».

Манафорт будет находиться в камере предварительного заключения до 17 сентября. На эту дату назначено слушание по «российскому делу».