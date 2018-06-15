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Трамп объявил о скорой встрече с Путиным
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Трамп объявил о скорой встрече с Путиным 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Президент США Дональд Трамп эфире телеканала Fox News заявил, что в скором времени может встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.
«Мы можем (встретиться, — прим. ВЗГЛЯД)», — приводит слова Трампа РИА «Новости».
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Также президент США повторил свои слова о том, что Россию следует вернуть в состав G7и тем самым восстановить формат G8.
Напомним, 10 мая Владимир Путин заявил о готовности встретиться с президентом США Дональдом Трампом, как только американский лидер будет готов. До этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Белый дом проводит предварительные переговоры о проведении встречи российского и американского президентов.
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