«Мы его остановим»: как в ФБР работали против Трампа

Минюст США опубликовал доклад о работе ФБР против Трампа

«Мы остановим» кандидата в президенты Дональда Трампа, говорится в сообщении, отправленном одним из офицеров ФБР своему коллеге. О том, что такое сообщение присутствует в тексте доклада генерального инспектора минюста США Майкла Горовица, сообщило издание The Washington Post.

Автор послания — высокопоставленный офицер ФБР Питер Стрзок, который занимался доследственной проверкой возможных нарушений ведения служебной переписки экс-госсекретарем США Хилари Клинтон. Речь шла о служебных письмах, которые она отправляла с частного почтового ящика.

Письмо было отправлено офицером ФБР своему коллеге — юристу Бюро Лизе Пейдж . Слова Стрзока были ответом на вопрос Пейдж, «правда ведь, что Трамп не будет президентом?» При этом известно, что Пейдж и Стрзок состояли в любовной связи.

Издание называет сообщение агента, направленное против Трампа, «наиболее опасной для репутации» ФБР частью доклада инспектора Горовица.

Согласно американскому законодательству, ФБР не имеет права вмешиваться в политику, и в случае если удастся доказать, что переписка — не частное мнение отдельного человека, а группы людей в ФБР, это может быть основанием для судебного преследования.

В то время когда между агентами ФБР осуществлялась переписка, Трамп был кандидатом в президенты США от Республиканской партии , а ФБР возглавлял Джеймс Коми

И хотя сам Горовиц критически оценил действия офицеров ФБР, в самом докладе нет сведений о том, что проверка ФБР в отношении Клинтон была приостановлена специально, чтобы помочь ей на выборах, пишет The Washington Post со ссылкой на источник, знакомый с содержанием доклада.

В тексте документа также указывается, что Коми не придал должного внимания ситуации вокруг Клинтон и не дал ход делу.

По словам генерального инспектора минюста США Майкла Горовица, эти решения были результатом политической предвзятости со стороны самого Джеймса Коми. Кроме того, пишет агентство Bloomberg , решения Коми отрицательно повлияли на восприятие ФБР и министерства юстиции как справедливых элементов системы правосудия.

В четверг, 14 июня, Трамп ознакомился с содержанием доклада, который насчитывает 500 страниц. Известно, что президент США считает Коми личным врагом и ранее демонстративно уволил его с поста директора ФБР. Правда, сам экс-глава Федерального бюро расследований заявлял, что президент США давил на него, требуя от него «лояльности».

В своей автобиографической книге Коми признавался, что ожидал победы Хиллари Клинтон на выборах 2016 года.

Генеральный инспектор Горовиц 18 июня выступит перед комитетом по юридическим делам верхней палаты американского парламента и ответит на вопросы сенаторов. Об этом он сообщил в письме, направленном в адрес комитета. Как считают американские эксперты,

Трамп будет активно использовать материалы доклада, чтобы еще больше уничтожить репутацию Коми. Трамп ранее потребовал от минюста выяснить, вмешивалось ли ФБР в его предвыборную кампанию. По его сведениям, в его избирательном штабе якобы работал внедренный сотрудник спецслужбы.

В то же время Трамп не скрывает, что хочет также использовать ситуацию, чтобы бросить тень и на расследование «российского следа» в его кампании, которое ведет спецпрокурор Герберт Мюллер — сам в прошлом глава ФБР. По возращении из Сингапура , где он провел встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном , Трамп вновь обрушился на расследование Мюллера.

По мнению обозревателя Huffington Post Раяна Рейли, сторонники Трампа могут использовать выводы, сделанные генеральным инспектором в качестве «оружия»: «Трамп и его сторонники ведут войну с ФБР и министерством юстиции. Новый отчет обязательно даст им материал для их критики».

Однако обозреватель позволяет себе иронизировать над ФБР: «Если „глубинное государство“ хотело остановить избрание Трампа, то оно ужасно справилось со своей задачей».

Термин «глубинное государство» (derin devlet) пришел в английский язык из турецкого, где он использовался для обозначения параллельного государства, состоявшего из сотрудников спецслужб, армейских и полицейских чинов.

В период президентской кампании консервативные комментаторы — сторонники Трампа — активно использовали этот термин, заявляя, что в США существует заговор против демократических институтов.