Клип российской группы PSYRUS станет основой захватывающей компьютерной игры

Разработчики в ближайшее время порадуют геймеров выходом новой компьютерной игры, сюжет которой основывается на клипе российской электронной группы PSYRUS. Об этом сообщило РИА ФАН.

Группа PSYRUS презентовала песню Hitcher в феврале 2018 года, сообщило ИА Nation News. В клипе высмеивается скандал вокруг российских хакеров из-за вмешательства в президентские выборы США . Его сюжет станет основой для компьютерной игры. Геймерам предстоит взломать серверы крупных государственных организаций, внести свой вклад в процедуру голосования, повлиять на котировки фондовых рынков и многое другое.

Американский разработчик игр Bethesda Game Studios анонсировал выход шестой части The Elder Scrolls на выставке Electronic Entertainment Expo 2018.