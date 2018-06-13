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Клип российской группы PSYRUS станет основой захватывающей компьютерной игры
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Клип российской группы PSYRUS станет основой захватывающей компьютерной игры 

360tv.ru 50 минут назад
Разработчики в ближайшее время порадуют геймеров выходом новой компьютерной игры, сюжет которой основывается на клипе российской электронной группы PSYRUS. Об этом сообщило РИА ФАН.
Группа PSYRUS презентовала песню Hitcher в феврале 2018 года, сообщило ИА Nation News. В клипе высмеивается скандал вокруг российских хакеров из-за вмешательства в президентские выборы США. Его сюжет станет основой для компьютерной игры. Геймерам предстоит взломать серверы крупных государственных организаций, внести свой вклад в процедуру голосования, повлиять на котировки фондовых рынков и многое другое.
Американский разработчик игр Bethesda Game Studios анонсировал выход шестой части The Elder Scrolls на выставке Electronic Entertainment Expo 2018.
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