Ещё
Трамп и Ким Чен Ын подпишут документ «прогресса»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп заявил, что подпишет документ с КНДР 

РИА Новости 1 час назад
Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет документ с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
≥≥ Ким Чен Ын прокомментировал встречу с Трампом
"Мы прямо сейчас идем на подписание", — сказал Трамп журналистам, не уточнив, о каком документе идет речь.
По его словам, на встрече был достигнут "большой прогресс" и она прошла "лучше, чем можно было ожидать".
Исторический саммит
Встреча лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына проходит в отеле "Капелла" на сингапурском острове Сентоса. Лидеры двух стран на первом в истории саммите собирались обсудить вопросы полной денуклеаризации и гарантий мира на Корейском полуострове, нормализации американо-северокорейских отношений.
Встреча началась с рукопожатия. Побеседовав тет-а-тет на протяжении 45 минут, стороны перешли к саммиту в расширенном формате. После этого делегации направились на рабочий обед, где продолжили общение, а затем вышли на прогулку около гостиницы.

"Отличные отношения"

Комментируя предварительные итоги переговоров, Трамп назвал их "очень и очень хорошими" и выразил надежду, что удастся решить "большие проблемы и большие дилеммы". Свои отношения с лидером КНДР он оценил как "отличные".
В свою очередь, Ким Чен Ын заявил, что заинтересован в тесном сотрудничестве с Трампом. Он выразил надежду, что Пхеньян и Вашингтон преодолеют проблемы в их отношениях.
В то же время ответа на трехкратно заданный журналистами вопрос о возможности отказа от ядерного оружия северокорейский лидер не дал.
Ранее Трамп заявлял, что рассчитывает на нормализацию отношений с КНДР, и не исключил возможность подписания мирного договора с Пхеньяном, однако добавил, что США не смогут принять отказ Северной Кореи от полной денуклеаризации, а в противном случае санкции и давление мирового сообщества на Пхеньян будут усиливаться.
КНДР и США формально находятся в состоянии войны после окончания военного конфликта в Корее 1950-1953 годов, который завершился подписанием соглашения о перемирии. Все попытки Пхеньяна заключить мирный договор с Вашингтоном США до сих пор отвергали, сохраняя в настоящее время в Южной Корее свыше 28 тысяч американских военнослужащих.
РИА Новости: последние новости
В США назвали свою "ахиллесову пяту" Помпео заявил, что поедет в Китай после саммита США-КНДР Путин: США "пилят сук, на котором сидят", ограничивая расчеты в долларе
Комментарии28
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп и Ким Чен Ын сделали свой выбор в Сингапуре59
Столкновение судов на Волге: новые подробности172
Транш или смерть. У Украины больше нет вариантов51
Потерял 15 килограммов: Крутой серьезно болен42
Ученые создали идеальную женщину и испугались50
Видео
02:24
Столкновение судов на Волге: новые подробности
Происшествия
00:50
Трамп оценил встречу с Ким Чен Ыном
В мире Азия
00:26
Трагедия на Волге: у штурвала стоял судимый экс-чиновник
Происшествия Общество
00:15
У ресторана Бузовой произошло ЧП
Шоу-бизнес
00:57
США ввели новые санкции против России
США В мире
01:10
Неприятные сюрпризы от союзников России
Политика Статьи
02:59
Эстония арестовала «Петербург»
В мире
03:42
Новое оружие против России: что затеял Пентагон
Оружие Армия
02:47
В США рассказали об уникальности С-500
Армия
04:02
Минобороны анонсировало новый удар США по Сирии
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение