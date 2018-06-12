CNN: Барак Обама учит возможных кандидатов в президенты США бороться с Трампом

Как известно, Сандерс был соперником экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон за выдвижение кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2016 года, а в 2018 году будет переизбираться в Сенат на промежуточных выборах.

По словам одного источника, во время встреч Обама не сосредоточивает внимание на конкретных советах каждому потенциальному кандидату в президенты. Больше всего времени уделяется тому, «как реагировать [на заявления и действия] президента [Трампа], как лучше позиционировать себя и реагировать на возникающие вызовы в своей партии». «Он [Обама] совершенно ясно высказывался о необходимости возрождения Демократической партии, в том числе путем воспитания нового поколения ее лидеров. Если людям нужен совет, испытать себя на прочность или лучше понять, какие трудности стоят на пути партии, то он [Обама] счастлив помочь чем может», — добавил источник.

Трамп был избран президентом США 8 ноября 2016 года и вступил в должность главы государства 20 января 2017 года. Он неоднократно заявлял о решимости баллотироваться на пост президента на второй срок. Руководителем избирательного штаба республиканца назначен Брэд Парскейл.