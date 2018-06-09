Появился новый план войны с Россией

У сухопутных войск есть новый план ведения войны с Россией

Угрозу для передовых и стационарных сил и средств США НАТО в Европе представляет не только дальность этих ракет, но и новые приборы обнаружения повышенной дальности, системы наведения и прицеливания, обеспечивающие гораздо большую точность и возможность сопровождать движущиеся цели. Технология GPS, инерциальные системы навигации, датчики большой дальности и высокого разрешения, а также объединенные в сети цифровые РЛС существенно повышают возможности войск совершать маневр, вести боевые действия и наступать.

В новой концепции сухопутных войск по ведению будущих войн упор делается на высокоточные огневые средства большой дальности, к которым относятся ракеты, гиперзвуковое оружие и дальнобойная артиллерия. Они должны противостоять российским угрозам на европейском континенте. Об этом сообщает командование сухопутных войск.

Обсуждая концепцию сухопутных войск, которая стала составной частью разработанной недавно стратегии модернизации, министр этого вида вооруженных сил Марк Эспер (Mark Esper) назвал высокоточные огневые средства большой дальности «приоритетом номер один».

Командование сухопутных войск с обеспокоенностью говорит о наращивании российских сил и средств, заявляя, что это представляет особую угрозу для войск США и НАТО в Европе, поскольку у России агрессивная концепция применения войск и большой арсенал высокоточных ракет малой, средней и большой дальности.

Танки НАТО на железнодорожной станции в Стенвейке, Нидерланды

«Например, военный госпиталь США и НАТО в немецком Ландштуле находится в пределах досягаемости российских огневых средств. Вот как далеко может стрелять их техника. И этот район не обладает неприкосновенностью», — заявил в интервью изданию «Уорриор Мейвен» один высокопоставленный военачальник из сухопутных войск.

Компания-разработчик оружия для этого вида вооруженных сил заявила, что намерена создать серию интегрированных огневых средств, дабы выполнять приоритетные задачи, о которых говорил Эспер. К этим средствам относится находящаяся на этапе разработки ракета LRPF (ракета большой дальности, высокой точности), гиперзвуковое оружие, а также новые системы дальнобойной артиллерии, способные вдвое увеличить дальность стрельбы штатными 155-миллиметровыми снарядами. В настоящее время сухопутные войска разрабатывают новое артиллерийское орудие увеличенной дальности, в котором используется удлиненный ствол, технология прямоточного двигателя и новые металлы, что позволит наносить точные удары на гораздо большем удалении.

Естественно, командование сухопутных войск внимательно и уже довольно давно следит за российскими угрозами в Европе. Пентагон уделил особое внимание тому, как Россия использовала на Украине общевойсковые формирования, беспилотники, высокоточные огневые средства и радиоэлектронную борьбу.

Кроме того, на дислокацию и состав американских войск в Европе повлияли российские нарушения договора РСМД, выразившиеся в использовании баллистических ракет средней дальности. Надо сказать, что именно этими нарушениями министр обороны Джеймс Мэттис (James Mattis) объясняет в последнее время действия Пентагона по созданию нового тактического ядерного оружия малой мощности.

Ассоциация по контролю над вооружениями в своем докладе под названием «Всемирный учет баллистических ракет» отмечает, что у России на вооружении есть целый ряд ракет малой, средней и большой дальности, которые относятся к числу угроз, упоминаемых американским руководством. В российский арсенал входит оружие тактического звена, такое как ракетный комплекс ОТР-21 («Точка»), который, по данным ассоциации, способен поражать цели на удалении до 185 километров.

Российские баллистические ракеты средней дальности, такие как РС-26 «Рубеж», продемонстрировали свою способность наносить удары по целям на дальности до 5 800 километров. И наконец, у России есть многочисленные межконтинентальные баллистические ракеты большой дальности, могущие поражать цели на удалении 11 000 километров. Ассоциация по контролю над вооружениями отмечает, что к ним относится ракета РТ-2ПМ2 «Тополь-М».

Угрозу для передовых и стационарных сил и средств США и НАТО в Европе представляет не только дальность этих ракет, но и новые приборы обнаружения повышенной дальности, системы наведения и прицеливания, обеспечивающие гораздо большую точность и возможность сопровождать движущиеся цели. Технология GPS, инерциальные системы навигации, датчики большой дальности и высокого разрешения, а также объединенные в сети цифровые РЛС существенно повышают возможности войск совершать маневр, вести боевые действия и наступать.

Обсуждая концепцию сухопутных войск на недавней конференции, состоявшейся в Институте Брукингса, Эспер отметил важность увеличения дальности огневых средств и необходимость превзойти противника по этому показателю.

«По ряду причин мы считаем необходимым иметь количественное превосходство в огневых средствах, а также оружие для ведения стрельбы с закрытых огневых позиций, причем не только в наземном бою. Кроме того, мы должны обладать возможностью оказывать поддержку другим видам вооруженных сил и родам войск», — заявил Эспер, согласно стенограмме конференции.

Учения НАТО Iron Wolf 2017 в Латвии . 20 июня 2017

Создаваемая для сухопутных войск ракета большой дальности, высокой точности LRPF должна быть принята на вооружение к 2027 году. В ней используются технологии наведения нового поколения, а конструкция ракеты должна обеспечивать поражение целей на расстоянии 500 километров.

По словам командования сухопутных войск, программа LRPF является попыткой создать изящную, высокоскоростную ракету наземного базирования большой дальности, способную с высокой точностью уничтожать долговременные огневые сооружения противника, площадки подскока для вертолетов, скопления войск, средства противовоздушной обороны и прочие неподвижные цели, причем дальность пуска у нее должна втрое превышать дальность имеющихся сейчас на вооружении систем.

Многие признают, что огневые средства класса «земля-земля» большой дальности приобретут существенное значение в борьбе с таким противником как Россия, которая, как известно, обладает одними из самых современных зенитно-ракетных комплексов в мире. При таком сценарии США будет трудно быстро создать превосходство в воздухе, необходимое для проведения достаточного количества авиационных ударов. Поэтому не исключено, что ракета LRPF даст командирам стратегически важную возможность наносить удары с удаленных позиций, когда их войска выдвигаются по территории противника для проведения наступления.

Выступая в Институте Брукингса, Эспер особо отметил такой сценарий, говоря о межвидовом взаимодействии огневых средств. В концепции сухопутных войск особое значение придается интегрированным современным угрозам и вероятным нападениям противника, которые потребуют боевого взаимодействия между разными видами вооруженных сил. В этом отношении высокоточные огневые средства большой дальности могут сыграть немаловажную роль в уничтожении системы ПВО противника, что даст ВВС больше возможностей для нанесения ударов.

«Вот почему высокоточные огневые средства большой дальности это приоритет номер один для сухопутных войск. Если мне, например, надо подавить систему ПВО противника с использованием дальнобойной артиллерии, то у меня есть средства для выполнения этой задачи, для проникновения в глубину обороны противника. А если я в состоянии подавить вражескую систему ПВО, его пушки, ракеты, радары и так далее, то это поможет расчистить путь ВВС, и тогда они смогут сделать то, что делают — и делают хорошо», — сказал Эспер.

Кроме того, может так случиться, что крылатых ракет большой дальности, таких как «Томагавк» подводного или корабельного базирования, не будет в наличии. В этом случае ракеты LRPF заполнят тактические бреши в планах наступления.

Компании «Рэйтеон» и «Локхид» недавно получили контракт на разработку LRPF, стоимость которого может составить 116 миллионов долларов. Речь идет об этапе проработки технологий и снижения рисков.

Разработчики вооружений для сухопутных войск сообщили, что к 2020 году планируют создать несколько прототипов этой ракеты, что станет важным этапом на пути обеспечения ее эксплуатационной готовности.

Эспер также подчеркнул, что огневые средства большой дальности позволят лучше обеспечить межвидовое огневое взаимодействие сухопутных войск и ВМС.

«Если мы находимся на береговой линии и способны помочь, применив оружие большой дальности… я говорю о ракетах с дальностью пуска во много сотен километров, об артиллерии и т. д., помочь подавить противника, то это, если хотите, откроет двери ВМС, и они получат доступ на определенный театр», — объяснил он.

Хотя ракету большой дальности, высокой точности называют приоритетом номер один, в концепции сухопутных войск в целом выделено шесть ключевых направлений работы: это огневые средства большой дальности, высокой точности, боевая машина нового поколения, план разработки семейства боевых вертолетов Future Vertical Lift, сетевые системы для сухопутных войск, системы ПВО и ПРО, а также программа повышения эффективности подготовки военнослужащих Soldier Lethality.

The National Interest, США