Европу призвали не рассчитывать на «отцовского гегемона»

Европу призвали больше не рассчитывать на «отцовского гегемона»

Вера Европы в либеральный миропорядок «наивна», для Соединенных Штатов под руководством Дональда Трампа существуют «только соперники, а не партнеры», пишет австрийское издание Kurier со ссылкой на эксперт Немецкого общества внешней политики Йозефа Брамля.

НАТО и Брамль отметил, что на протяжении десятилетий Европа полагалась на «отцовского гегемона» — США, сделавших доллар основной валютой и «гарантировавших эффективное функционирование системы международных институтов», в том числе ВТО ООН , передает ИноТВ.

Однако, продолжает немецкий эксперт, эти времена прошли, и Европе следует это осознать, «проснуться и перестать выдавать желаемое за действительное». Функционирование либерализма и его институтов — это «несбыточная мечта», отметил Брамль, подчеркивая, что Трамп настроен на уничтожение этих институтов власти.

Роль США как «защитника либерального миропорядка» ослабла уже при Бараке Обаме , заметил эксперт. «Существует только мир политического реализма, в котором нет друзей, а есть только враждующие блоки», — подчеркнул он.

Степень уязвимости Европы демонстрирует ситуация вокруг Ирана . «Политическое объединение Европы против США не работает, потому что у европейской экономики гораздо больше интересов в США, чем в Иране», — заметил эксперт. По его словам, военные действия против Ирана со стороны США или Израиля не исключены уже в этом году, так как если Штаты и Европа «уйдут из Ирана» из–за санкций, то свой бизнес в этой стране начнет строить Китай , а этот Вашингтон не хочет допустить.

Европа пытается проводить свою политику посредством штрафных пошлин на мотоциклы Harley Davidson или виски, однако ЕС глубоко заблуждается, надеясь, что это ударит по Республиканской партии . По мнению эксперта, Трамп уже уничтожил Республиканскую партию, а заодно «упразднил систему сдержек и противовесов, систему демократического разделения властей».

«Европейские фирмы должны делать инвестиции в Европу. Мы должны модернизировать и расширять инфраструктуру континента, это сделает нас сильнее, а не партнерство, которого, собственно говоря, больше нет», — резюмировал эксперт.

Накануне министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что между Соединенными Штатами и Европой возникли расхождения, замалчивать которые больше нельзя. Глава немецкого внешнеполитического ведомства раскритиковал политику Дональда Трампа, сознательно принимающего решения, которые наносят вред Европейскому союзу.