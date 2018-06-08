Ещё
Американскую тюрьму в Гуантанамо готовят к реконструкции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американскую тюрьму в Гуантанамо готовят к реконструкции 

BFM.RU 4 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Печально знаменитая тюрьма на американской военно-морской базе Гуантанамо (Куба), которую бывший президент США Барак Обама обещал закрыть, готовится к реконструкции и к дальнейшей «работе» на десятки лет вперед. Об этом сообщила газета Military Times со ссылкой на командира подразделения охраны тюрьмы полковника Стивена Габавикса, передает ТАСС.
Как пишет издание, в планах обновления — строительство новой столовой для охранников со сроком службы сооружения не менее 20 лет, ремонт бараков с расчетом на 50 и более лет использования и сооружение современного тюремного блока, в котором, как было заявлено, заключенные могли бы «в более благоприятных условиях» встретить старость. Реконструкцию бараков и строительство столовой, по сведениям газеты, планируют начать в будущем году. Финансирование возведения нового блока — Лагерь номер 8 — еще ожидает одобрения Конгресса США в соответствии с поданной Пентагоном заявкой.
Как рассказал полковник Габавикс группе журналистов, посетивших Гуантанамо на этой неделе, нынешняя американская администрация не намерена закрывать тюрьму и даже не возражает против увеличения числа ее узников. Поэтому Пентагон и озаботился вопросами ее обновления с учетом того, что некоторым заключенным, возможно, придется провести в этом пенитенциарном заведении оставшиеся годы жизни.
В настоящее время в тюрьме в Гуантанамо содержатся 40 заключенных.
Экс-президент Обама обещал закрыть тюрьму как заведение, позорящее США, однако этому решительно воспротивился Конгресс, и намерение Обамы таковым и осталось. Сменивший его в Белом доме президент Дональд Трамп отменил в январе указ Обамы о закрытии тюрьмы и предоставил Пентагону полное право использовать ее по мере необходимости, включая размещение новых узников.
BFM.RU: последние новости
Верховный суд США: кондитер имел право не печь свадебный торт для гей-пары СМИ: бывший замдиректора ФБР согласен выступить в Конгрессе в обмен на иммунитет от уголовного преследования Умер актер из фильма «Любовь и голуби» Игорь Лях
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США предрекли «светлое будущее» русской «Рукавице»96
Названа причина смерти Игоря Ляха75
Цены на бензин рухнули после слов Путина808
В Турции погибли два туриста из РФ40
Озвучены намерения лидеров G7 в отношении России364
Видео
00:59
Путин прибыл в Пекин
Политика Азия
03:16
Пока вы спали: G7 создает группу противодействия РФ
Общество
00:36
Взрыв прогремел на хуторе под Краснодаром
Происшествия Пожары
00:29
Огромная обезьяна атаковала экскаватор
Происшествия
03:40
Цены на бензин рухнули после слов Путина
Экономика
09:59
Умер Игорь Лях
Шоу-бизнес Общество
00:36
Машков «кинул» 110 школьников
Общество
00:28
НЛО порхал возле военной базы
Происшествия
04:06
Перед Путиным оправдались за неухоженный пляж
Общество
00:24
Россиян «травят» треской
Экономика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение