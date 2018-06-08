Американскую тюрьму в Гуантанамо готовят к реконструкции

Печально знаменитая тюрьма на американской военно-морской базе Гуантанамо ( Куба ), которую бывший президент США Барак Обама обещал закрыть, готовится к реконструкции и к дальнейшей «работе» на десятки лет вперед. Об этом сообщила газета Military Times со ссылкой на командира подразделения охраны тюрьмы полковника Стивена Габавикса, передает ТАСС

Как пишет издание, в планах обновления — строительство новой столовой для охранников со сроком службы сооружения не менее 20 лет, ремонт бараков с расчетом на 50 и более лет использования и сооружение современного тюремного блока, в котором, как было заявлено, заключенные могли бы «в более благоприятных условиях» встретить старость. Реконструкцию бараков и строительство столовой, по сведениям газеты, планируют начать в будущем году. Финансирование возведения нового блока — Лагерь номер 8 — еще ожидает одобрения Конгресса США в соответствии с поданной Пентагоном заявкой.

Как рассказал полковник Габавикс группе журналистов, посетивших Гуантанамо на этой неделе, нынешняя американская администрация не намерена закрывать тюрьму и даже не возражает против увеличения числа ее узников. Поэтому Пентагон и озаботился вопросами ее обновления с учетом того, что некоторым заключенным, возможно, придется провести в этом пенитенциарном заведении оставшиеся годы жизни.

В настоящее время в тюрьме в Гуантанамо содержатся 40 заключенных.