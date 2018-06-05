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Госдеп вступился за своего посла в Германии
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Госдеп вступился за своего посла в Германии 

Газета.Ru 46 минут назад
Фото: Alex Brandon/AP
Официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт заявила, что у сотрудников дипмиссии есть право выражать свое мнение. Данное заявление она сделала в ответ на критику посла Соединенных Штатов в Германии Ричарда Гренелла после его высказываний о консервативных политиках, сообщает РИА "Новости".
Ранее немецкие политики потребовали выслать Гренелла из страны за его слова о том, что он хотел бы объединить консервативные политические силы Европы.
"У послов есть право выражать свое мнение. Они представители Белого дома, будь то нынешняя администрация или другие администрации, и мы слышим, что они высказывают свое мнение. И иногда эти мнения людям могут нравиться или не нравиться", — сказала Науэрт.
Она добавила, что представитель дипмиссии выразил свое мнение, так как существует свобода слова. Также Науэрт подчеркнула, что США поддерживают демократии, а не политические партии.
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