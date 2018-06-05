Пенс обсудит Венесуэлу в Бразилии и Эквадоре

Вице-президент США Майк Пенс

КНДР Ким Чен Ыном. Первоначально Пенс планировал отправиться в Бразилию в мае, но отложил поездку из-за подготовки Белого дома к предстоящим переговорам между лидерами США Дональдом Трампом

Пенс официально объявит о поездке с остановкой в Эквадоре на приеме в Белом доме для членов Организации американских государств (OAS).

Напряженность между Соединенными Штатами и Венесуэлой усилилась после того, как Вашингтон отказался признать итоги президентских выборов в Венесуэле, на которых победил действующий лидер Николас Мадуро

После выборов Мадуро начал освобождать противников, заключенных в тюрьму в прошлом году после антиправительственных протестов, и призвал к международным переговорам. Среди освобожденных заключенных был американский миссионер Джош Холт, который оставался в заключении без суда с 2016 года.

Цель Пенса — «усилить региональную безопасность с нашими союзниками в полушарии, которым угрожает углубление гуманитарного, политического, дипломатического и экономического кризиса, вызванного грубой ошибкой Венесуэлы и режима Мадуро в частности», — сказала его пресс-секретарь Алисса Фарах.

Соединенные Штаты хотят, чтобы OAS исключила Венесуэлу из группы и ужесточила экономические санкции в отношении правительства Мадуро.