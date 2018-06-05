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США разрабатывают ядерное оружие против РФ
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США раскрыли возможности создаваемого против России ядерного оружия 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: U.S. Navy / John Kowalski
В США заявили о начале разработок перспективного маломощного ядерного оружия, пишет Warrior Maven.
Отмечается, что речь идет о создании крылатой ракеты морского базирования с ядерной головной частью, а также крылатых ракет большой дальности, запускаемых с подводных лодок. В ведомстве предполагают, что новые разработки дадут возможность выбирать между различными вариантами вооруженного ответа потенциальному противнику.
Издание подчеркивает, что разработка маломощного оружия рассматривается многими американскими экспертами как важный фактор "сдерживания России" посредством тактики "эскалации для деэскалации" ситуации.
Как рассказал изданию директор информационного проекта о ядерных вооружениях Федерации американских ученых Ганс Кристенсен, большинство конкретных технических конфигураций еще предстоит определить, однако в Пентагоне уже изложили первоначальный проект разрабатываемого оружия.
По его словам, вместо того, чтобы работать над созданием уникального в своем роде маломощного ядерного оружия, возможен вариант оснащения баллистических ракет подводного пуска Trident D5 боеголовками малой мощности W76-2.
Новые боеголовки планируется создать на основе W76-1 за счет удаления термоядерного горючего (урана, лития и дейтерия). В результате останется только плутониевый триггер, а энерговыход нового оружия снизится со 100 до 5-6 килотонн в тротиловом эквиваленте.
"Это гораздо проще, чем создание совершенно новой боеголовки", — подчеркивает Кристенсен.
В Пентагоне указывают на то, что такой вариант не требует разработки новых ядерных боеголовок, не приведет к увеличению ядерного запаса, а значит, согласуется с обязательствами США по нераспространению оружия массового поражения.
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