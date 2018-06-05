США разрабатывают ядерное оружие против РФ

США раскрыли возможности создаваемого против России ядерного оружия

США заявили о начале разработок перспективного маломощного ядерного оружия, пишет Warrior Maven.

Отмечается, что речь идет о создании крылатой ракеты морского базирования с ядерной головной частью, а также крылатых ракет большой дальности, запускаемых с подводных лодок. В ведомстве предполагают, что новые разработки дадут возможность выбирать между различными вариантами вооруженного ответа потенциальному противнику.

Издание подчеркивает, что разработка маломощного оружия рассматривается многими американскими экспертами как важный фактор "сдерживания России " посредством тактики "эскалации для деэскалации" ситуации.

Как рассказал изданию директор информационного проекта о ядерных вооружениях Федерации американских ученых Ганс Кристенсен, большинство конкретных технических конфигураций еще предстоит определить, однако в Пентагоне уже изложили первоначальный проект разрабатываемого оружия.

По его словам, вместо того, чтобы работать над созданием уникального в своем роде маломощного ядерного оружия, возможен вариант оснащения баллистических ракет подводного пуска Trident D5 боеголовками малой мощности W76-2.

Новые боеголовки планируется создать на основе W76-1 за счет удаления термоядерного горючего (урана, лития и дейтерия). В результате останется только плутониевый триггер, а энерговыход нового оружия снизится со 100 до 5-6 килотонн в тротиловом эквиваленте.

"Это гораздо проще, чем создание совершенно новой боеголовки", — подчеркивает Кристенсен.

В Пентагоне указывают на то, что такой вариант не требует разработки новых ядерных боеголовок, не приведет к увеличению ядерного запаса, а значит, согласуется с обязательствами США по нераспространению оружия массового поражения.