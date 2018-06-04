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Мэтью Брайза: Трампу не до Карабаха
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Мэтью Брайза: Трампу не до Карабаха 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Как считает бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза, пока у нового президента Армении нет столько власти, чтобы он мог привнести что-то новое в процесс урегулирования карабахского конфликта.
«К тому же армянская политическая элита по-прежнему тщательно контролируется Россией. Пока не представляется возможным, чтобы Пашинян предложил новый подход в решении карабахского конфликта. Однако в отличие от Сержа Саргсяна, который боялся каких-то перемен в карабахской истории, Пашинян более смелый и решительный человек. Вопрос в том, удастся ли ему сломать прежнюю политическую систему», — сказал Брайза.
В то же время он и у США не видит пока цельной, осмысленной внешнеполитической линии. Поэтому Трампу Южный Кавказ и, в частности, карабахский вопрос неинтересны. Буш и Обама пытались решить этот конфликт, но Трамп не собирается уделять этой проблеме какое-либо внимание. Но при этом Брайза уверен, что без вовлеченности президента США решить карабахский конфликт невозможно.
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