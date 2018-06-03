Трамп упрекнул ФБР за молчание по делу Манафорта

"Почему ФБР или министерство "юстиции" не сказали мне, что тайно расследуют дело в отношении Пола Манафорта (по обвинениям десятилетней давности, которые ранее были сняты) в ходе моей избирательной кампании? Должны были сказать!" — написал американский президент.

Трамп подчеркнул, что Манафорт пришел на место главы избирательного штаба довольно поздно и занимал его недолго. По словам президента, если бы ФБР сообщила ему о расследовании, то Манафорт был бы немедленно уволен.

Ранее суд отказал Манафорту в просьбе отменить одно из обвинений.

Экс-главе избирательного штаба Трампа предъявлены обвинения по 12 пунктам, в том числе в отмывании денег.