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Трамп упрекнул ФБР за молчание по делу Манафорта
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Трамп упрекнул ФБР за молчание по делу Манафорта 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Kevin Lamarque/Reuters
Президент США Дональд Трамп упрекнул ФБР и минюст США за то, что они не сообщили ему о начатом расследовании в отношении Пола Манафорта в период избирательной кампании. Об этом он написал в твиттере.
"Почему ФБР или министерство "юстиции" не сказали мне, что тайно расследуют дело в отношении Пола Манафорта (по обвинениям десятилетней давности, которые ранее были сняты) в ходе моей избирательной кампании? Должны были сказать!" — написал американский президент.
Трамп подчеркнул, что Манафорт пришел на место главы избирательного штаба довольно поздно и занимал его недолго. По словам президента, если бы ФБР сообщила ему о расследовании, то Манафорт был бы немедленно уволен.
Ранее суд отказал Манафорту в просьбе отменить одно из обвинений.
Экс-главе избирательного штаба Трампа предъявлены обвинения по 12 пунктам, в том числе в отмывании денег.
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