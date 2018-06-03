В США начали строить стену на границе с Мексикой

В Калифорнии началось строительство стены на границе с Мексикой

В американском штате Калифорния в районе города Сан-Диего началось строительство стены на границе с Мексикой , которая должна заменить ныне существующий барьер на границе, созданный десятки лет назад, сообщили представители таможенной и пограничной службы США Прежнее ограждение было создано из «переработанных отходов металлолома и стальных пластин». Новое ограждение, которое должно защитить США от нелегальных мигрантов, будет вдвое выше существующего, передает RT со ссылкой на Fox News Ранее стену начали строить еще на двух участках границы США и Мексики. В январе Мексика в очередной раз отказалась платить за стену на границе с США, хотя президент США Дональд Трамп обещал американцам, что на границе «построят великую стену», за которую заплатят в полном объеме мексиканские власти.