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Трамп призвал выгнать ведущую с телеканала
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Трамп призвал уволить оскорбившую его дочь телеведущую 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Президент США Дональд Трамп у себя в твиттере высказался по поводу телеведущей Саманты Би, во время своего шоу на канале TBS нецензурно выругавшейся в адрес его дочери Иванки.
Саманта критиковала Иванку за неспособность повлиять на иммиграционную политику своего отца. Позже Би и TBS извинились за брань в эфире.
Теперь собственным мнением по поводу скандала поделился и сам Трамп.
"Почему они не увольняют бездарность Саманту Би за ужасный язык, который она использует в своем низкорейтинговом шоу? Абсолютно двойные стандарты, но ничего, мы лучшие и будем такими еще долго", — написал он в соцсети.
Ранее канал ABC закрыл недавно перезапустившийся ситком "Розанна", к которому Трамп относился с симпатией, после расистской шутки его создательницы Розанны Барр в твиттере.
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