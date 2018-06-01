Трамп призвал выгнать ведущую с телеканала

Трамп призвал уволить оскорбившую его дочь телеведущую

Саманта критиковала Иванку за неспособность повлиять на иммиграционную политику своего отца. Позже Би и TBS извинились за брань в эфире.

Теперь собственным мнением по поводу скандала поделился и сам Трамп.

"Почему они не увольняют бездарность Саманту Би за ужасный язык, который она использует в своем низкорейтинговом шоу? Абсолютно двойные стандарты, но ничего, мы лучшие и будем такими еще долго", — написал он в соцсети.