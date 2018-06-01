Ещё
Глупая ошибка ЦРУ вызвала насмешки в Сети
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Взрыв на детском мероприятии попал на видео
Взрыв на детском мероприятии попал на видео

ЦРУ ошиблось в объявлении о поиске русскоговорящих сотрудников 

RT на русском 42 минуты назад
Фото: Reuters
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) разместило в своём Twitter объявление о поиске сотрудников со знанием русского языка.
«Вы знаете русский? Вы гражданин США со степенью бакалавра? Вы интересуетесь служением своей стране? Зайдите на наш сайт и узнайте о карьерных возможностях и работе для студентов», — говорится в сообщении.
К нему прикреплена картинка с надписью на кириллице «вы говорите по-русски?»
Пользователи в комментариях указали, что ведомство допустило ошибку в объявлении. Так, в словосочетании «an US citizen» использован артикль «an», в то время как по правилам должен стоять «a».
В сентябре 2017 году ЦРУ искало сотрудников со знанием русского ради «раскрытия правды».
RT на русском: последние новости
Эксперт оценил возможные сроки решения ядерного кризиса на Корейском полуострове Пентагон намерен модернизировать «самолёт Судного дня» ЕК: пошлины США касаются экспорта Евросоюза на €6,4 млрд за 2017 год
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ проигнорировала Турцию и нанесла удар в Сирии131
Донецкий «Чебурашка» поразил «ответкой» за Мамая203
У россиян отбирают сберкнижки11
На Крымском мосту произошло первое ЧП167
Путина спросили о пенсионном возрасте298
Видео
03:16
Донецкий «Чебурашка» поразил «ответкой» за Мамая
Армия
40:02
Блогер раскрыл подробности крушения российского самолета
Происшествия
04:03
Путина спросили о пенсионном возрасте
Политика Общество
00:42
Миллионы Хорошавина пропали при передаче государству
Происшествия
04:47
Улюкаев заплатил государству
Происшествия
00:41
У россиян отбирают сберкнижки
Личный счет Статьи
01:30
Чем обернется для Украины «убийство» Бабченко
Украина В мире
02:48
В МИД отреагировали на просьбу Вышинского
Политика В мире
00:50
РФ проигнорировала Турцию и нанесла удар в Сирии
Ближний Восток Армия
01:16
«Дым становится все гуще»: пожар в Мытищах
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение