Глупая ошибка ЦРУ вызвала насмешки в Сети

ЦРУ ошиблось в объявлении о поиске русскоговорящих сотрудников

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) разместило в своём Twitter объявление о поиске сотрудников со знанием русского языка.

«Вы знаете русский? Вы гражданин США со степенью бакалавра? Вы интересуетесь служением своей стране? Зайдите на наш сайт и узнайте о карьерных возможностях и работе для студентов», — говорится в сообщении.

К нему прикреплена картинка с надписью на кириллице «вы говорите по-русски?»

Пользователи в комментариях указали, что ведомство допустило ошибку в объявлении. Так, в словосочетании «an US citizen» использован артикль «an», в то время как по правилам должен стоять «a».

В сентябре 2017 году ЦРУ искало сотрудников со знанием русского ради «раскрытия правды».