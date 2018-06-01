Трампа уподобили главному террористу «Аль-Каиды»

В США кандидат от демократов сравнил Трампа с лидером «Аль-Каиды»

Об этом сообщает The USA Today.

Об этом Хелмер заявил в своем предвыборном ролике. Он заявил, что после теракта 11 сентября самая большая угроза для американской демократии находится в Белом доме.

"Никто, даже президент, не может быть выше закона", — подчеркнул Хелмер.

Ранее бывший глава ФБР Джеймс Коми в мемуарах сравнил президента США Дональда Трампа с мафиози.