Трампа уподобили главному террористу «Аль-Каиды»

В США кандидат Дэн Хелмер, представлявший Демократическую партию на выборах в конгресс, сравнил американского президента Дональда Трампа с лидером "Аль-Каиды" Усамой бин Ладеном.
Об этом сообщает The USA Today.
Об этом Хелмер заявил в своем предвыборном ролике. Он заявил, что после теракта 11 сентября самая большая угроза для американской демократии находится в Белом доме.
"Никто, даже президент, не может быть выше закона", — подчеркнул Хелмер.
Ранее бывший глава ФБР Джеймс Коми в мемуарах сравнил президента США Дональда Трампа с мафиози.
"Аль-Каида" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.