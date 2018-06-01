Трампа уподобили главному террористу «Аль-Каиды»

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В США кандидат от демократов сравнил Трампа с лидером «Аль-Каиды» 

Газета.Ru 41 минуту назад
Фото: Reuters
В США кандидат Дэн Хелмер, представлявший Демократическую партию на выборах в конгресс, сравнил американского президента Дональда Трампа с лидером "Аль-Каиды" Усамой бин Ладеном.
Об этом сообщает The USA Today.
Об этом Хелмер заявил в своем предвыборном ролике. Он заявил, что после теракта 11 сентября самая большая угроза для американской демократии находится в Белом доме.
"Никто, даже президент, не может быть выше закона", — подчеркнул Хелмер.
Ранее бывший глава ФБР Джеймс Коми в мемуарах сравнил президента США Дональда Трампа с мафиози.
"Аль-Каида" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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