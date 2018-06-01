В США модернизируют «самолёт Судного дня»

«Не стать лёгкой мишенью»: в США готовят модернизацию «самолёта Судного дня»

Пентагон планирует в 2019 году начать модернизацию «самолёта Судного дня» — E-4B, который может быть использован высшим командованием Соединённых Штатов для координации войск в случае ядерной войны. Именно такой лайнер поднимался в воздух в апреле, незадолго до ударов США и их союзников по Сирии . ВВС страны ищут подрядчика, который разработает программное обеспечение, а также оснастит борт современными ядерными и коммуникационными системами. С соответствующим контрактом ознакомился RT. По мнению экспертов, Вашингтон намерен применить более современную электронику, способную обнаруживать гиперзвуковые ракеты.

Минобороны США намерено провести модернизацию «самолёта Судного дня» E-4B. В частности, речь идёт об обновлении «ядерных и коммуникационных систем» лайнера. Соответствующий документ есть в распоряжении RT.

E-4B предназначен для координации армии США в случае «непредвиденных обстоятельств». На борту установлено коммуникационное и криптографическое оборудование для обеспечения связи на самых низких и самых высоких частотах.

«E-4B является воздушным командным пунктом (ВКП) верховного командования Вооружённых сил США и может, находясь в любой точке мира, служить устойчивым узлом национальной системы управления вооружёнными силами США для выполнения требований национальной безопасности по всему спектру боевых действий», — сообщается в документе о модернизации самолёта.

Воздушный пункт управления и связи позволяет ВС США выполнять срочные приказы в военное время и «координировать действия гражданских властей, в том числе реализацию национальных планов для экстренных ситуаций».

Подрядчик, который заключит контракт с Министерством обороны Соединённых Штатов на модернизацию E-4B, обязуется обновить программное обеспечение и аппаратуру на борту. Прежде всего, для ВВС США важна разработка технологий для модернизации «национальных и ядерных коммуникационных систем». Компания-исполнитель также возьмёт на себя обязательства по проведению лётных испытаний новых и модифицированных систем, которые необходимы для устранения проблем, не обнаруженных во время наземных проверок.

«Данная работа охватывает: поддержку/модернизацию программного/аппаратного обеспечения систем национальной связи и связи с ядерными силами (N2CS), средства обеспечения полёта, комплектацию службы технической поддержки, поддержку и модернизацию систем N2CS, проектирование систем и модификаций N2CS», — сообщается в контракте.

Компания-исполнитель возьмёт на себя инженерное проектирование, разработку технической информации, изготовление, установку, испытание и поставку необходимых для модернизации прототипов. Сотрудники компании, которые будут заниматься поддержкой и модернизацией «самолёта Cудного дня», должны иметь доступ к высочайшему уровню секретности. Ожидается, что проект модернизации самолёта стартует в начале 2019 года.

Дитя холодной войны

Первый вариант воздушного борта управления E-4A построен ещё в 1970-х годах. Нынешняя модель E4-B создана на базе Boeing-747-200 в 1980-м году. С того момента принципиально новых моделей «самолёта Судного дня» в Соединённых Штатах не появлялось, однако проводились модификации.

В январе 2015 года главный финансист Минобороны США Майк Маккорд направил в конгресс запрос на модификацию оборудования «самолёта Судного дня». В частности, сотрудник Пентагона предложил обеспечить E-4B высокоскоростным доступом в интернет, широкополосной спутниковой связью и коммуникационными каналами высокой надёжности и пропускной способности. На модернизацию тогда было запрошено $79 млн E-4B может находиться в полёте на протяжении недели при условии воздушной дозаправки. Один из четырёх бортов всегда полностью готов к вылету в течение нескольких минут. Основное место дислокации «самолётов Судного дня» — база ВВС США Оффут в штате Небраска.

Отметим, Пентагон располагает двумя типами «самолётов Судного дня»: E-4A предназначены для военного командования, а E-4B предназначены для президента и министра обороны. В тендере Министерства обороны речь идёт именно о самолёте для главы государства.

В апреле ВВС США подняли в воздух один из воздушных командных пунктов Boeing E-4B с базы Райт-Паттерсон.

Чрезвычайный воздушный штаб

России также ведётся работа по модернизации воздушного пункта управления — росскийского «самолёта Судного дня». Так, в 2016 году транспортный лайнер Ил-96-400 был оснащён узлом спецсвязи. При этом, как сообщалось в СМИ ранее, в стране идёт разработка лайнера третьего поколения на базе Ил-96-400, который сможет заменить более старый борт Минобороны.

Как сообщил представитель ОПК сайту телеканала «Звезда» , корпорация способна создать самый современный пункт управления в мире. Также он отметил, что самолёт сможет работать со всеми автоматизированными системами управления Вооружённых сил РФ.

Заслуженный пилот России, член комиссии при президенте России по развитию авиации общего назначения Юрий Сытник , который летал на таких типах самолётов, рассказал в разговоре с RT, что представляет собой воздушный пункт управления и какими характеристиками может обладать новая российская разработка.

«Берётся серийная машина, которая зарекомендовала себя хорошо, которая не ломается и долго может находиться в воздухе. Летающему штабу нужно уйти от места поражения ядерным оружием. Именно с него будет осуществляться управление страной и вооружёнными силами. Самолёт должен быть малозаметным, то есть должна быть соответствующая окраска. Также нужна электронная система слежения, связи, спецоборудование. На борту необходимы противоракеты, чтобы самолёт не стал лёгкой мишенью», — отметил Сытник.

Как ранее сообщалось в СМИ, бортовой комплекс российского борта «судного дня» позволит «формировать и доносить команды управления до современных и перспективных объектов ВС наземного, морского и воздушного эшелонов». Сегодня же Россия располагает воздушным пунктом стратегического управления второго поколения Ил-80М.

Первая модель российского борта «судного дня» Ил-86ВКП разработана в 1980-е годы Конструкторским бюро им. С. В. Ильюшина.

Член общественного совета Ространснадзора Росавиации , заслуженный пилот СССР Олег Смирнов предположил в разговоре с RT, почему ВВС США решили модернизировать свой «самолёт Судного дня».

«Американцы очень озабочены заявлением президента России о российском вооружении. Абсолютно новое оружие РФ — это гиперзвуковые ракеты. Оборудование, которое отслеживает дозвуковые полёты, не в состоянии зафиксировать цель, которая движется на гиперзвуке. Необходимо абсолютно новое электронное оборудование. Иначе это просто хлам в кабине самолёта. Я думаю, что речь идёт о модернизации электроники. До этого на американском командном пункте стояла система, которая фиксировала ракеты, летающие на дозвуковой скорости, их запуск и местоположение», — пояснил эксперт.

Смирнов также отметил, что ВВС США уделит особое внимание системам связи.