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Россия должна доказать желание поладить с США
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Госдеп: Россия должна доказать стремление улучшить отношения с США 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
США хотят, чтобы Россия доказала свое стремление к улучшению двусторонних отношений совместной работой по КНДР, заявил РИА Новости представитель госдепартамента.
"Россия говорит, что хочет лучших отношений с США, так что Москва должна доказать это сотрудничеством с нами, не работой против нас, по этой актуальной угрозе для всех государств", — отметил дипломат.
В госдепе добавили, что "поэтапные подходы прошлых переговоров потерпели неудачу", и "администрация Трампа не заинтересована в переговорах, которые позволят Северной Корее выиграть время".
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