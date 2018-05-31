Россия должна доказать желание поладить с США

Госдеп: Россия должна доказать стремление улучшить отношения с США

"Россия говорит, что хочет лучших отношений с США, так что Москва должна доказать это сотрудничеством с нами, не работой против нас, по этой актуальной угрозе для всех государств", — отметил дипломат.

В госдепе добавили, что "поэтапные подходы прошлых переговоров потерпели неудачу", и "администрация Трампа не заинтересована в переговорах, которые позволят Северной Корее выиграть время".