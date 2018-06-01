Призывы США по Корейскому полуострову удивили Россию

Москва недоумевает в связи с призывами госдепа США к РФ "не работать против действий США по урегулированию на Корейском полуострове", заявил заместитель официального представителя российского внешнеполитического ведомства Артем Кожин.
Как заявил ранее РИА Новости представитель госдепа, США хотят, чтобы Россия доказала свое стремление к улучшению двусторонних отношений совместной работой по КНДР. В госдепе добавили, что "поэтапные подходы прошлых переговоров потерпели неудачу" и "администрация (президента Дональда) Трампа не заинтересована в переговорах, которые позволят Северной Корее выиграть время".
"Мы обратили внимание на появившуюся в СМИ информацию о том, что представитель госдепартамента США призвала Россию к взаимодействию с Вашингтоном по корейской проблематике, а не "работе против нас по этой угрозе". Если такая ремарка действительно отражает позицию американского внешнеполитического ведомства, то это не может не вызывать недоумение", — сказал Кожин на брифинге.
Он добавил, что процесс сближения США и КНДР и отказа от враждебности и недоверия между ними, без чего невозможно будет достичь каких-либо устойчивых договоренностей, займет продолжительное время и потребует выверенных шагов навстречу друг другу.
"Именно поэтому мы призываем не питать завышенных ожиданий, не выдвигать заведомо невыполнимых требований, которые чреваты срывом переговорного процесса. Хотелось бы надеяться, что в Вашингтоне возобладает здравый подход и там действительно займутся поиском компромиссных решений, нацеленных на установление прочного мира в Северо-Восточной Азии, а не на поиски черной кошки там, где ее нет", — отметил Кожин.
В четверг состоялся однодневный визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в КНДР. В Пхеньяне Лавров не только встретился со своим северокорейским коллегой Ли Ён Хо, но также был принят лидером КНДР Ким Чен Ыном. Ситуация вокруг Корейского полуострова была одной из тем переговоров.