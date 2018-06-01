Призывы США по Корейскому полуострову удивили Россию

Россия удивлена призывами США по Корейскому полуострову

Как заявил ранее РИА Новости представитель госдепа, США хотят, чтобы Россия доказала свое стремление к улучшению двусторонних отношений совместной работой по КНДР . В госдепе добавили, что "поэтапные подходы прошлых переговоров потерпели неудачу" и "администрация (президента Дональда) Трампа не заинтересована в переговорах, которые позволят Северной Корее выиграть время".

"Мы обратили внимание на появившуюся в СМИ информацию о том, что представитель госдепартамента США призвала Россию к взаимодействию с Вашингтоном по корейской проблематике, а не "работе против нас по этой угрозе". Если такая ремарка действительно отражает позицию американского внешнеполитического ведомства, то это не может не вызывать недоумение", — сказал Кожин на брифинге.

Он добавил, что процесс сближения США и КНДР и отказа от враждебности и недоверия между ними, без чего невозможно будет достичь каких-либо устойчивых договоренностей, займет продолжительное время и потребует выверенных шагов навстречу друг другу.

"Именно поэтому мы призываем не питать завышенных ожиданий, не выдвигать заведомо невыполнимых требований, которые чреваты срывом переговорного процесса. Хотелось бы надеяться, что в Вашингтоне возобладает здравый подход и там действительно займутся поиском компромиссных решений, нацеленных на установление прочного мира в Северо-Восточной Азии, а не на поиски черной кошки там, где ее нет", — отметил Кожин.