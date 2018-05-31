Трампа заподозрили в подделке твиттов жены

Жена президента США Меланья Трамп , которая не появлялась на публике с момента операции, в Twitter опровергла слухи о размолвке с мужем, после чего пользователи соцсетей заподозрили Дональда Трампа в подделке твиттов супруги.

«Будьте уверены, я здесь в Белом доме с моей семьей. Чувствую себя хорошо. Работаю на благо детей и американского народа», — написала Меланья Трамп в Twitter.

Комментаторы этого поста написали, что похоже, что президент США подделал твитт супруги, передает Би-би-си.

Последний раз супругов видели вместе 20 дней назад на церемонии встречи трех американцев, вернувшихся после заключения в Северной Корее

Напомним, 14 мая Меланья Трамп была госпитализирована в национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида . Ее прооперировали после обнаружения «новообразования» в почках.

Через три дня Меланья Трамп сообщила, что после операции на почках «чувствут себя замечательно». Она с нетерпением ждет возвращения в Белый дом.