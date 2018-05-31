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Трампа заподозрили в подделке твиттов жены 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: EPA
Жена президента США Меланья Трамп, которая не появлялась на публике с момента операции, в Twitter опровергла слухи о размолвке с мужем, после чего пользователи соцсетей заподозрили Дональда Трампа в подделке твиттов супруги.
«Будьте уверены, я здесь в Белом доме с моей семьей. Чувствую себя хорошо. Работаю на благо детей и американского народа», — написала Меланья Трамп в Twitter.
Комментаторы этого поста написали, что похоже, что президент США подделал твитт супруги, передает Би-би-си.
Последний раз супругов видели вместе 20 дней назад на церемонии встречи трех американцев, вернувшихся после заключения в Северной Корее.
Напомним, 14 мая Меланья Трамп была госпитализирована в национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида. Ее прооперировали после обнаружения «новообразования» в почках.
Через три дня Меланья Трамп сообщила, что после операции на почках «чувствут себя замечательно». Она с нетерпением ждет возвращения в Белый дом.
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