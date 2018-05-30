Совбез ООН отклонил предложение США

СМИ: Совбез ООН отклонил предложенное США заявление с осуждением обстрелов Израиля

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в штаб-квартире всемирной организации.

Отмечается, что против документа выступил Кувейт , который поддержала Россия

По имеющимся данным, представители Кувейта не согласились с подготовленным американской стороной документом и предложили продолжить работу над своим проектом резолюции по защите мирных жителей Палестины , в котором последние события в регионе «помещены в правильный контекст».

Согласно тексту американского заявления, копия которого оказалась в распоряжении агентства, США призвали решительно осудить «беспорядочные ракетные обстрелы населённых пунктов в Израиле палестинскими боевиками в Газе , которые причинили ущерб гражданской инфраструктуре».

Ранее США заявили о необходимости проведения экстренного заседания Совета Безопасности ООН из-за пуска ракет по израильским объектам с территории сектора Газа.