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В США отметили важность изучения русского языка
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В США отметили важность изучения русского языка для взаимопонимания 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Фото : Посольство США в РФ
Изучение русского языка американскими студентами важно для развития взаимопонимания между Соединёнными Штатами и Россией, заявил советник по связям с общественностью посольства США в Москве, экс-генконсул в Санкт-Петербурге Томас Лири.
"Изучив русский язык и культуру, ваши американские выпускники, которые станут дипломатами, профессорами, бизнесменами или займут другие должности, будут способствовать развитию взаимопонимания между нашими странами. И это чрезвычайно важно как для России, так и для США", — сказал он на конференции Центральной ассоциации преподавателей русского языка Америки (Central Association of Russian Teachers of America) в Государственном институте русского языка им. А. С. Пушкина.
Он отметил, что посольство США в России поддерживает программы изучения английского языка на российской территории и надеется, что английский язык играет ту же самую роль — способствует увеличению взаимопонимания стран.
Он отметил, что работа по обучению русскому языка очень важна, особенно сейчас, когда "политические отношения между нашими странами весьма непростые".
Все свое выступление экс-генконсул США в Санкт-Петербурге говорил на русском языке.
"Александр Сергеевич (Пушкин) был бы недоволен, если бы студент русского языка (университета) говорил по-английски. Но, к сожалению, когда я говорю по-русски, то знаю, что иногда делаю ошибки", — добавил Лири в своем выступлении.
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