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Трамп рассказал о шпионе в его штабе
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Трамп рассказал о шпионе в его штабе 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что ФБР внедрили шпиона в его предвыборный штаб в 2016 году. Об этом сообщает Fox News.
"У них были люди, которые проникли в нашу кампанию. Можете себе представить, что люди проникали в нашу кампанию?", — сказал Трамп на митинге перед своими сторонниками в штате Теннесси.
Он также подверг критике членов Демократической партии США.
Ранее Трамп назвал "гнилыми яблоками" руководителей ФБР.
24 мая Трамп заявил, что бывший глава национальной разведки Джеймс Клэппер подтвердил наличие шпиона в его предвыборным штабе в 2016 году.
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