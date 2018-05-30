Дональд Трамп уверен, что Мексика заплатит за строительство стены

Американский президент Дональд Трамп выдвинул критику властям Мексики , потому как они не способствуют борьбе с потоком нелегалов, стремящихся попасть на территорию США

Кроме того, Трамп напомнил о своем предвыборном сообщении, где говорится о том, что Мексика должна будет заплатить за стену, уточняет «Ъ»

«В конце концов, Мексика заплатит за стену», — цитирует Reuters слова американского лидера, выступившего перед сторонниками в Нэшвилле.

Президент США подписал указ о строительстве защитной стены на границе с Мексикой в начале 2017 года.

По его распоряжению, национальная гвардия, прошедшие военную службы резервисты, призваны к охране труда из-за того, что «ситуация на южной границе достигла критической точки». Сюда можно отнести и потоки мигрантов, и существование контрабанд и наркотиков.

ся