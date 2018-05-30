Дональд Трамп уверен, что Мексика заплатит за строительство стены 

Американский президент Дональд Трамп выдвинул критику властям Мексики, потому как они не способствуют борьбе с потоком нелегалов, стремящихся попасть на территорию США.
Кроме того, Трамп напомнил о своем предвыборном сообщении, где говорится о том, что Мексика должна будет заплатить за стену, уточняет «Ъ».
«В конце концов, Мексика заплатит за стену», — цитирует Reuters слова американского лидера, выступившего перед сторонниками в Нэшвилле.
Президент США подписал указ о строительстве защитной стены на границе с Мексикой в начале 2017 года.
По его распоряжению, национальная гвардия, прошедшие военную службы резервисты, призваны к охране труда из-за того, что «ситуация на южной границе достигла критической точки». Сюда можно отнести и потоки мигрантов, и существование контрабанд и наркотиков.
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