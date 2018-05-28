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Учительница указала Белому дому на ошибки и прославилась
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Учительница указала Белому дому на ошибки и прославилась 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Учительница-пенсионерка из американского штата Северная Каролина Ивонн Мейсон прославилась в Сети благодаря письму из Белого дома, в котором она исправила ошибки.
Как сообщает РИА «Новости», Ивонн опубликовала в соцсетях ответ на свой запрос, присланный ей из Белого дома и подписанный президентом США Дональдом Трампом.
Как отметила учительница, в письме было множество глупых ошибок, к примеру, 11 случаев неверного употребления заглавных букв и стилистические повторы, делающие смысл письма туманным.
Письмо стало ответом на направленное Трампу предложение лично встретиться с членами семей погибших при стрельбе в школе во Флориде.
Мейсон обратила внимание также, что письмо не отвечает на поставленные ею вопросы и предложения.
Как призналась бывшая учительница, за такой текст она бы поставила оценку C или D, что соответствует российской тройке или тройке с минусом.
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