Экс-советник Трампа заявил о фашизме в Италии

Экс-советник Трампа увидел фашизм в действиях президента Италии

«То, что случилось в политике Италии за последние 48 часов, отвратительно, противоречит демократии и отдает фашизмом», — сказал Бэннон, передает ТАСС.

По его мнению, «истеблишмент, капиталы, иностранные СМИ отняли суверенитет у Италии». При этом Бэннон назвал будущего премьер-министра Италии Карло Коттарелли «еще одним технократом из МВФ ».

Накануне президент Италии отказался утвердить состав нового правительства, сформированного по итогам долгих переговоров между партиями. По признанию Маттареллы, фатальным препятствием для формирования нового правительства стала кандидатура министра экономики, которая угрожала присутствию Италии в еврозоне.

В тот же день президент Италии пригласил на встречу бывшего высокопоставленного сотрудника МВФ Коттарелли, чтобы предложить ему возглавить новое правительство. После этого итальянские парламентарии пригрозили Маттарелле импичментом за госизмену.