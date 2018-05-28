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Экс-советник Трампа заявил о фашизме в Италии
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Экс-советник Трампа увидел фашизм в действиях президента Италии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Бывший советник и политический стратег президента США Дональда Трампа Стив Бэннон заявил, что Италию лишили независимости в определении собственного правительства, сообщает Ansa.
«То, что случилось в политике Италии за последние 48 часов, отвратительно, противоречит демократии и отдает фашизмом», — сказал Бэннон, передает ТАСС.
По его мнению, «истеблишмент, капиталы, иностранные СМИ отняли суверенитет у Италии». При этом Бэннон назвал будущего премьер-министра Италии Карло Коттарелли «еще одним технократом из МВФ».
Накануне президент Италии отказался утвердить состав нового правительства, сформированного по итогам долгих переговоров между партиями. По признанию Маттареллы, фатальным препятствием для формирования нового правительства стала кандидатура министра экономики, которая угрожала присутствию Италии в еврозоне.
В тот же день президент Италии пригласил на встречу бывшего высокопоставленного сотрудника МВФ Коттарелли, чтобы предложить ему возглавить новое правительство. После этого итальянские парламентарии пригрозили Маттарелле импичментом за госизмену.
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