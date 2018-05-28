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США решили повременить с санкциями против КНДР
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WSJ: США решили не расширять санкции против КНДР 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Власти Соединенных Штатов приняли решение не расширять санкции против Северной Кореи на фоне успехов в переговорах о встрече американского президента Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным одного из источников, в Белом доме были готовы объявить о новых санкциях против КНДР во вторник, 29 мая, однако приняли решение отложить их введение на неопределенный срок.
Сообщается, что министерство финансов США подготовило пакет санкций, которые затронули бы более 30 лиц. В списке, в частности, есть российские и китайские организации.
В издании отметили, что санкции должны были стать ответом на агрессивную риторику северокорейских властей, которая побудила Трампа неожиданно отменить встречу с Ким Чен Ыном. Однако через некоторое время появились сообщения, что саммит США и КНДР, как и планировалось ранее, пройдет 12 июня в Сингапуре.
Ранее сообщалось, что Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ встретятся перед саммитом.
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