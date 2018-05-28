США решили повременить с санкциями против КНДР

WSJ: США решили не расширять санкции против КНДР

По данным одного из источников, в Белом доме были готовы объявить о новых санкциях против КНДР во вторник, 29 мая, однако приняли решение отложить их введение на неопределенный срок.

Сообщается, что министерство финансов США подготовило пакет санкций, которые затронули бы более 30 лиц. В списке, в частности, есть российские и китайские организации.