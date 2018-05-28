Грязные носки поселились в Белом доме

В зале для пресс-брифингов резиденции президента США заметили пакет с грязными носками, который не убирали больше недели. Об этом сообщает Huffington Post.

Корреспондент консервативного издания The Daily Caller Саагар Энджети (Saagar Enjeti), работающий в Белом доме, обнаружил носки 17 мая. По его словам, они были мокрыми. Он сфотографировал их и выложил снимок в Twitter.

22 мая пакет по-прежнему лежал в зале, где проходят брифинги для прессы, но уже в другом месте. Прошло пять дней, но его содержимое так и не высохло.

В четверг, 24 мая, журналист объявил в Twitter, что за два дня носки передвинулись на пять сантиметров в сторону и затвердели.

Энджети пояснил Huffington Post, что представления не имеет, чьи это носки, так как они лежат в той части зала, где никого нет. Он пообещал продолжить наблюдения за пакетом.