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Грязные носки поселились в Белом доме
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Грязные носки поселились в Белом доме 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Фото: @esaagar
В зале для пресс-брифингов резиденции президента США заметили пакет с грязными носками, который не убирали больше недели. Об этом сообщает Huffington Post.
Корреспондент консервативного издания The Daily Caller Саагар Энджети (Saagar Enjeti), работающий в Белом доме, обнаружил носки 17 мая. По его словам, они были мокрыми. Он сфотографировал их и выложил снимок в Twitter.
22 мая пакет по-прежнему лежал в зале, где проходят брифинги для прессы, но уже в другом месте. Прошло пять дней, но его содержимое так и не высохло.
В четверг, 24 мая, журналист объявил в Twitter, что за два дня носки передвинулись на пять сантиметров в сторону и затвердели.
Энджети пояснил Huffington Post, что представления не имеет, чьи это носки, так как они лежат в той части зала, где никого нет. Он пообещал продолжить наблюдения за пакетом.
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