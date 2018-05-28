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Учительница нашла ошибки в письме из Белого дома
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В США учительница прославилась, исправив ошибки в письме из Белого дома 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Учительница на пенсии Ивонн Мейсон стала популярной в соцсетях в США, исправив ошибки в письме из Белого дома, подписанном президентом Дональдом Трампом.
"Я никогда не получала письмо с таким большим количеством глупых ошибок", — заявила Мейсон изданию US News and World Report.
Мейсон признала, что письмо мог написать сотрудник Белого дома, а не сам президент, хотя оно и содержит подпись Трампа. Это был ответ, полученный учительницей на письмо, написанное президенту в феврале и выражавшее обеспокоенность стрельбой в школе во Флориде с многочисленными жертвами. Мейсон призвала Трампа встретиться с членами семей погибших при стрельбе во Флориде. В ответ она получила вежливое письмо, в котором не было каких-то конкретных обязательств.
Мейсон не понравились многочисленные стилистические неточности, например, постоянное написание с большой буквы таких существительных, как "страна", "федеральный", "президент" и "государство", которые не являются именами собственными. Мейсон исправила 11 случаев неверного употребления заглавных букв.
Кроме того, в письме много стилистических повторов, от чего страдает ясность изложения, считает Мейсон. Она также обратила внимание на то, что письмо не отвечает прямо на заданный ею вопрос и предложения.
Учительница заявила, что не стала бы ставить оценку письму президента, но в средней школе поставила бы оценку C или D, которые примерно соответствуют российской тройке или тройке с минусом.
Запись Мейсон набрала тысячи репостов в соцсетях.
При этом не все пользователи соцсетей согласились с учительницей. Несмотря на то что по правилам английского языка слова типа "президент" действительно пишутся со строчной буквы, в правительственных документах их принято писать с прописной.
Мейсон живет в штате Северная Каролина и считается местным активистом, ее прошлый проект включал написание открыток Трампу на каждый день календарного года. По ее словам, таким образом она участвует в демократическом управлении государством.
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