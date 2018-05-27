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Трамп встретился с освобожденным из Венесуэлы американским пленником
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Трамп встретился с освобожденным из Венесуэлы американским пленником 

Газета.Ru 5 часов назад
Президент США Дональд Трамп провел встречу в Белом доме с Джошуа Холтом, который был освобожден из тюрьмы в Венесуэле после двухлетнего заключения, передает телеканал ABC.
"Я просто хочу поприветствовать тебя в Овальном кабинете, поприветствовать в Белом доме. Ты через многое прошел. Через большее, чем многие люди могут выдержать", — сказал Трамп.
Он отметил, что нахождение в венесуэльской тюрьме является «жестким испытанием». Холт, в свою очередь, поблагодарил президента за освобождение и назвал годы заключения «очень тяжелыми».
Холт отправился в Венесуэлу в 2016 году, чтобы жениться на местной жительнице и забрать ее в США вместе с двумя детьми. После того, как он прибыл в страну и встретился с будущей женой, в квартиру женщины ворвались полицейские и арестовали их по обвинению в терроризме, шпионаже и нелегальном владении оружием.
Ранее Трамп объявил об освобождении Холта из Венесуэлы.
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