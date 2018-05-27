Трамп встретился с освобожденным из Венесуэлы американским пленником

"Я просто хочу поприветствовать тебя в Овальном кабинете, поприветствовать в Белом доме. Ты через многое прошел. Через большее, чем многие люди могут выдержать", — сказал Трамп.

Он отметил, что нахождение в венесуэльской тюрьме является «жестким испытанием». Холт, в свою очередь, поблагодарил президента за освобождение и назвал годы заключения «очень тяжелыми».

Холт отправился в Венесуэлу в 2016 году, чтобы жениться на местной жительнице и забрать ее в США вместе с двумя детьми. После того, как он прибыл в страну и встретился с будущей женой, в квартиру женщины ворвались полицейские и арестовали их по обвинению в терроризме, шпионаже и нелегальном владении оружием.

Ранее Трамп объявил об освобождении Холта из Венесуэлы.