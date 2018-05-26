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Трамп опроверг разногласия по КНДР в Белом доме
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Трамп опроверг разногласия по КНДР в Белом доме 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп в субботу в своем Twitter пояснил свое решение об отмене встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре. Трамп уверил избирателей, что в Белом доме не существует такого сотрудника, на которого ссылается газета New York Times. Ранее газета информировала читателей о том, что между госсекретарем США Майком Помпео, советником президента по национальной безопасности Джоном Болтоном и министром обороны США Джеймсом Мэттисом была острая дискуссия на тему саммита.
"Вопреки тому, во что неудачливая и продажная New York Times хочет, чтобы люди поверили, в администрации Трампа ноль разногласий по поводу подходов к Северной Корее. И если бы они и были, это не имело бы значения", — написал президент США.
Трамп отказался от встречи с Ким Чен Ыном из-за "враждебных" заявлений Пхеньяна, но передовая группа сотрудников Белого дома и госдепартамента выезжает в Сингапур по графику, чтобы подготовить саммит, если он все-таки состоится, пишет РИА Новости.
Российский сенатор Франц Клинцевич, комментируя отношения КНДР и США, подчеркнул, что мировая безопасность требует последовательной политики, не зависящей от настроений.
"Очень скоро всем станет ясно, чего в конце концов США добиваются на Корейском полуострове", — написал Клинцевич в Facebook. Южная Корея заинтересована в проведении саммита, но, отметил сенатор, вряд ли США будут учитывать мнение союзника. "Тем более что неясны причины столь резких колебаний: настроение американского президента Дональда Трампа, которое может меняться раз десять на день, или что-то иное", — добавил Клинцевич.
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