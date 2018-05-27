Ещё
Трамп принял в Овальном кабинете освобожденного из тюрьмы Венесуэлы американца
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп принял в Овальном кабинете освобожденного из тюрьмы Венесуэлы американца 

ТАСС 1 час назад
ВАШИНГТОН, 27 мая. /ТАСС/. Гражданин США Джошуа Холт, который ранее был освобожден властями Венесуэлы из тюрьмы, прибыл в Вашингтон и был принят в Овальном кабинете Белого дома президентом США Дональдом Трампом, а также группой законодателей. Мероприятие транслировали американские телеканалы.
Трамп поблагодарил за проделанную работу Госдепартамент, а также лично сенаторов Оррина Хэтча (республиканец, штат Юта) и Боба Коркера (республиканец, штат Теннеси), который в минувшую пятницу встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
Сам прибывший из Венесуэлы американец лишь сказал, что «его переполняет благодарность» всем, кто участвовал в его освобождении. Сенатор Хэтч в ответ пошутил, что после столь титанических усилий по вызволению его из тюрьмы он «просто обязан прожить хорошую жизнь». Холт в 2016 году прибыл в Венесуэлу, чтобы сыграть свадьбу со своей невестой, которая родом из этой страны, однако вскоре был арестован после того, как стражи порядка нагрянули с рейдом к нему домой и обнаружили там автомат АК-47 и ручную гранату. С тех пор он находился в заключении.
Ранее Хэтч распространил заявление, в котором проинформировал, что для освобождения Холта он его и его коллеги в Конгрессе и администрациях Барака Обамы и Трампа вели переговоры с властями Венесуэлы и дипломатами из других государства на протяжении почти двух лет.
ТАСС: последние новости
США обеспокоены сообщениями о возможной операции сирийской армии в районе зоны деэскалации Помпео согласился с выводами разведки США о вмешательстве РФ в выборы 2016 года В Конгрессе США хотят запретить поставки Турции американского оружия из-за закупок С-400
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин и Абэ решили судьбу Курил219
На Украине «нашли» способ «уничтожить Россию»188
Россия вернет Турции 1 млрд1119
Иордания прекратит проект с РФ по строительству АЭС9
Украине пригрозили «красной карточкой и удалением»535
Видео
00:58
«Крым всегда был российским»
Европа В мире
00:28
Развод Шнурова уничтожит тысячи браков в России
Общество Шоу-бизнес
14:49
Китай и Европа обойдутся без США
В мире Статьи
01:15
«Турецкий поток» захотели растянуть
Экономика Ближний Восток
01:49
Путин напомнил кабмину о суперуказе
Политика
09:28
Собянин объявил решение по участию в выборах мэра
Новости Москвы Другое
06:50
Путин и Макрон стали «звездами» соцсетей
Политика Европа
01:13
Москву настигла аномалия
Погода Новости Москвы
00:23
Наглость Волочковой стала причиной скандала
Шоу-бизнес
01:54
Васильева рассказала о смешанных уроках в школе
Образование Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение