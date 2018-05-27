Трамп принял в Овальном кабинете освобожденного из тюрьмы Венесуэлы американца

ВАШИНГТОН, 27 мая. / ТАСС /. Гражданин США Джошуа Холт, который ранее был освобожден властями Венесуэлы из тюрьмы, прибыл в Вашингтон и был принят в Овальном кабинете Белого дома президентом США Дональдом Трампом , а также группой законодателей. Мероприятие транслировали американские телеканалы.

Сам прибывший из Венесуэлы американец лишь сказал, что «его переполняет благодарность» всем, кто участвовал в его освобождении. Сенатор Хэтч в ответ пошутил, что после столь титанических усилий по вызволению его из тюрьмы он «просто обязан прожить хорошую жизнь». Холт в 2016 году прибыл в Венесуэлу, чтобы сыграть свадьбу со своей невестой, которая родом из этой страны, однако вскоре был арестован после того, как стражи порядка нагрянули с рейдом к нему домой и обнаружили там автомат АК-47 и ручную гранату. С тех пор он находился в заключении.