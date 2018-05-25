КНДР ликвидировала ядерный полигон 

КНДР демонтировала свой единственный ядерный полигон, передает НСН.
Официальная церемония прошла в уезде Пхунгери провинции Хамгён-Пукто. Об этом сообщило в четверг, 24 мая южнокорейское агентство Yonhap. В КНДР для освещения события приехали иностранные журналисты.
Пхеньян объявил, что процесс демонтажа будет публичным после встречи лидеров КНДР и Южной Кореи на саммите 27 апреля. Глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил также, что если ему удастся выстроить с США доверительные отношения, Пхеньян откажется от ядерного оружия.
12 июня в Сингапуре должна состоятся встреча Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. Однако в руководстве КНДР заявили 16 мая, что лидер страны может не приехать на саммит, если Вашингтон продолжит настаивать на ядерном разоружении Корейского полуострова в одностороннем порядке.