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Трамп рассказал о позоре в его предвыборной команде
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Трамп заявил, что наличие шпиона в его предвыборной команде стало бы позором для США 

RT на русском 49 минут назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что если появятся доказательства того, что в его предвыборной команде был информатор ФБР, то это станет позором для всей страны.
Об этом сообщает Fox News.
«Как вы знаете, конгресс хочет изучить документы. Множество людей говорят, что в моей предвыборной команде был шпион. Если в моей команде действительно был шпион, то это является позором для этой страны», — сказал он.
Ранее СМИ рассказали об информаторе ФБР в предвыборном штабе Трампа.
Позднее американский лидер потребовал от Министерства юстиции Соединённых Штатов разобраться в том, вмешивалось ли ФБР в его предвыборную кампанию.
RT на русском: последние новости
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