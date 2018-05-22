Трамп рассказал о позоре в его предвыборной команде

Трамп заявил, что наличие шпиона в его предвыборной команде стало бы позором для США

Президент США Дональд Трамп заявил, что если появятся доказательства того, что в его предвыборной команде был информатор ФБР , то это станет позором для всей страны. Об этом сообщает Fox News. «Как вы знаете, конгресс хочет изучить документы. Множество людей говорят, что в моей предвыборной команде был шпион. Если в моей команде действительно был шпион, то это является позором для этой страны», — сказал он. Ранее СМИ рассказали об информаторе ФБР в предвыборном штабе Трампа. Позднее американский лидер потребовал от Министерства юстиции Соединённых Штатов разобраться в том, вмешивалось ли ФБР в его предвыборную кампанию.