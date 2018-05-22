Ещё
Трамп недоволен ходом переговоров с Китаем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп заявил, что недоволен ходом переговоров по торговле с Китаем 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: AFP 2018 / Nicholas Kamm
Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен ходом переговоров по торговле с Китаем.
"Нет", — сказал он, отвечая на вопрос, доволен ли он ходом переговоров. Трамп отметил, что это только начало.
В воскресенье глава минфина США Стивен Мнучин подтвердил приостановку введения взаимных торговых пошлин с Китаем. Министр также отметил значительный прогресс в переговорах по вопросам торговли. Кроме того, по его словам, Китай обязался снизить пошлины "на многие товары".
США и Китай 17-18 мая провели второй раунд переговоров по торговым вопросам. В четверг в Вашингтоне прошла встреча президента США Дональда Трампа и вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, в ходе которой американский лидер выразил надежду, что специалисты двух стран будут вместе работать над конструктивным разрешением существующих двусторонних противоречий в торговой сфере. Первый раунд состоялся в Пекине в начале мая. Трамп ранее пригрозил ввести торговые пошлины, затрагивающие китайский экспорт в США на сумму до 150 миллиардов долларов в год. Пекин анонсировал симметричные ответные меры.
РИА Новости: последние новости
Трамп допустил, что встреча с Ким Чен Ыном в июне не состоится Барак и Мишель Обама подписали контракт с Netflix Саммит лидеров КНДР и США на 99,9% пройдет по плану, заявили в Южной Кореи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Они держат в страхе весь поселок»475
Ад в Горловке, новые платежки ЖКХ и другие события дня26
Умерла обращавшаяся к Путину онкобольная370
Украина впервые провела пуски Javelin209
РФ обзавелась неожиданным союзником против США180
Видео
01:41
В Москву придут заморозки
Общество Новости Москвы
00:51
Шурыгина ополчилась на Бузову
Шоу-бизнес
00:28
В Москве горит гостиница «Измайлово»
Происшествия
01:07
Украина впервые провела пуски Javelin
Оружие Армия
00:35
РФ обзавелась неожиданным союзником против США
Экономика
01:36
CNBC рассказал о провале «ракеты Путина»
Оружие Наука и техника
05:27
Умерла обращавшаяся к Путину онкобольная
Происшествия
04:42
США пригрозили закрыть небо для России
США В мире
01:09
Путин встретился с президентом Болгарии
Политика Люди
00:53
F-35 впервые применили в бою
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение