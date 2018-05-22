США пригрозили закрыть небо для России

США могут запретить России летать над своей территорией

США могут выйти из Договора по открытому небу из-за своих «неправомерных» претензий к России , заявил «Коммерсанту» сотрудник Фонда Карнеги Джеймс Эктон. По его словам, члены комитета американской Палаты представителей по вооруженным силам «ведут дело» к выходу из ДОН, отказав Пентагону в обновлении самолетов, предназначенных для выполнения условий договора. Эктон отметил, что это разочаровывает, так как мнение о том, что Россия будто бы больше получает от ДОН — «неправомерно». По его словам, Москва и Вашингтон должны остаться в договоре. Договор по открытому небу позволяет 34 подписавшим его странам летать над территорией друг друга, контролируя военную деятельность. Между тем сейчас американские военные вынуждены использовать для этих целей два Boeing OC-135B 1961–1962 годов, в связи с чем Пентагон запросил у Конгресса 222 миллиона долларов на обновление авиапарка, однако получил отказ в начале мая. Члены комитета по вооруженным силам Палаты представителей недовольны тем, что Россия ввела лимит на полеты над Калининградом и не позволяет приближаться к своей границе с Абхазией Южной Осетией ближе чем на 10 километров. Между тем ДОН запрещает полеты ближе 10 километров от границ стран, которые договор не подписали, однако Россия считает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами, а США — частью Грузии , которая в ДОН входит.