США пригрозили закрыть небо для России

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США могут запретить России летать над своей территорией 

Рамблер 1 час назад
США могут выйти из Договора по открытому небу из-за своих «неправомерных» претензий к России, заявил «Коммерсанту» сотрудник Фонда Карнеги Джеймс Эктон.
По его словам, члены комитета американской Палаты представителей по вооруженным силам «ведут дело» к выходу из ДОН, отказав Пентагону в обновлении самолетов, предназначенных для выполнения условий договора.
Эктон отметил, что это разочаровывает, так как мнение о том, что Россия будто бы больше получает от ДОН — «неправомерно». По его словам, Москва и Вашингтон должны остаться в договоре.
Договор по открытому небу позволяет 34 подписавшим его странам летать над территорией друг друга, контролируя военную деятельность.
Между тем сейчас американские военные вынуждены использовать для этих целей два Boeing OC-135B 1961–1962 годов, в связи с чем Пентагон запросил у Конгресса 222 миллиона долларов на обновление авиапарка, однако получил отказ в начале мая.
Члены комитета по вооруженным силам Палаты представителей недовольны тем, что Россия ввела лимит на полеты над Калининградом и не позволяет приближаться к своей границе с Абхазией и Южной Осетией ближе чем на 10 километров. Между тем ДОН запрещает полеты ближе 10 километров от границ стран, которые договор не подписали, однако Россия считает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами, а США — частью Грузии, которая в ДОН входит.
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