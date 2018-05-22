«С-400 лишат Америку контроля над небом»

Министр ВВС США: в случае войны с Россией С-400 в первый же день лишат Америку контроля над небом

В случае военного конфликта между Москвой и Вашингтоном новейшие американские самолёты контроля и управления Northrop Grumman E-8 с радарной системой JSTARS будут «сбиты в первый же день» российскими зенитно-ракетными комплексами С-400, которым нет аналогов в мире, заявила министр ВВС Хизер Уилсон . Для того чтобы преодолеть отставание от России США потребуется $7 млрд, отметила политик.

Превосходство России и Китая в воздухе делает уязвимыми даже новейшие американские самолёты контроля и управления Northrop Grumman E-8 с радарной системой JSTARS «в случае военного конфликта», пишет журналист Newsweek Дэвид Бреннан со ссылкой на заявление министра ВВС США Хизер Уилсон. По словам Уилсон, даже после модернизации этих самолётов российские и китайские технологии делают их «лёгкой мишенью».

Выступая в сенатском подкомитете по делам ВВС, Уилсон заявила, что самолёт с системой JSTARS будет «неэффективен в случае войны».

«Российские и китайские ракеты класса «земля — воздух» имеют большую дальность, и самолёт будет сбит в первый же день конфликта», — подчеркнула политик.

По словам Уилсон, на разработку новой платформы JSTARS потребуется около $7 млрд Американским военным хорошо известен потенциал русских и китайцев, отмечает автор материала. С-400 считается самым эффективным зенитно-ракетным комплексом, позволяющим уничтожать ракеты или самолёты противника на расстоянии 402 км и высоте более 30 км.

В прошлом месяце Китай получил первую поставку С-400, тем самым «удвоив число потенциальных американских противников, использующих продвинутую технологию».

«С-400 заставляет военное руководство США нервничать, и они стремятся преодолеть это отставание», — пишет Бреннан.